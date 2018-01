Prehra ho stále veľmi mrzí! Život i kariéra však idú ďalej, tvrdí Roman

Miloš Roman si dopraje pár dní voľna a potom sa pripojí k tímu Vancouver Giants.

4. jan 2018 o 13:11 Radoslav Blažek

Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov sa pre výber Slovenska už skončil a naši mladíci sa pomaly vracajú do svojich klubov.

Z Buffala do Vancouveru si to namieril 18-ročný Miloš Roman, ktorý hviezdil nielen v zápase s Dánskom, v ktorom strelil dva dôležité góly.

Rodák z Kysuckého Nového Mesta nám porozprával o svojej druhej účasti na MS hráčov do 20 rokov...

Aké sú vaše pocity po majstrovstvách sveta? Prevláda radosť zo záchrany a dobrých výkonov, alebo naopak smútok z tesnej prehry vo štvrťfinále?

- Pred majstrovstvami som to nevnímal tak, že sa na MS ideme len zachrániť. Bral som to tak, že prvý krok je prejsť do štvrťfinále a následne postúpiť medzi štyri najlepšie tímy sveta. Žiaľ, nevyšlo to, aj mňa to veľmi mrzí. Som z toho smutný, ale život ide ďalej a kariéra takisto.

Poďme ešte postupne k samotným zápasom. Ten s USA bol asi najvydarenejší...

- Ten zápas bol obrovský šok. Každým duelom sme sa zlepšovali a vyvrcholilo to tesnou porážkou so Švédmi.

O všetkom však rozhodol takpovediac „váš“ duel s Dánskom, strelili ste dva góly v tak dôležitom zápase. Pochválil vás tréner, aké reakcie ste dostávali od okolia?

- Myslím si, že všetci pomohli v tom zápase a nevyhral som ten duel len ja. Ubránili sme oslabovky, výborne zachytal brankár a každý hral naplno. Mohlo to padnúť hocikomu, ale dôležité je, že sme vyhrali. Určite som bol rád a prijal som aj nejaké gratulácie. Ale ako som spomenul, dôležité je, že sme vyhrali a keby to padlo aj niekomu inému, tak som rád najmä za výhru. Vyšlo to na mňa, čo ma veľmi teší.

A čo štvrťfinále? Čo chýbalo, aby sme prešli cez Švédov?

- Chýbali detaily. Za stavu 3:2 sme nevyužili presilovku 5 na 3. Myslím, že práve to bol veľmi dôležitý okamih zápasu.

Na MS bolo množstvo skautov z NHL. Máte nejaké informácie, že si vás niekto výraznejšie všímal?

- Nemám žiadne informácie. Snažím sa hrať svoju hru a verím, že sa to niekomu zapáči.

Ešte sa vráťme k vašim osobným výkonom. Je niečo, čo si spätne vyčítate, v čom ste mohli byť lepší?

- Nevyčítam si nič. Všetko je asi tak, ako malo byť. Keby som si stále niečo vyčítal, tak by som bol skôr zdeptaný chlapec ako profesionálny hokejista. Určite som mohol konať v niektorých prípadoch lepšie, ale človek sa učí aj zo svojich chýb. Mrzí ma, že sme vypadli, ale v športe musí byť víťaz a porazený. Tak to proste chodí.

Aké sú vaše najbližšie hokejové plány?

- Už som späť vo Vancouveri. Dostal som pár dni voľna a od budúceho týždňa sa pripojím k tímu.