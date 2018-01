Z Rakovej odišiel zubár, doplatia na to pacienti

Zubár, ktorý v obci pôsobil, odišiel do dôchodku a obyvatelia Rakovej budú musieť za novým dochádzať. Obecný úrad aj obyvatelia Rakovej sú nespokojní.

10. jan 2018 o 10:19 František Ujházi

Článok bol aktualizovaný o stanovisko ŽSK a spoločnosti Petramed 11. januára o 12.10 h.

RAKOVÁ. Do redakcie nám prišlo niekoľko podnetov a sťažností od obyvateľov Rakovej, ktorí vyjadrili obavy z toho, že za novým zubárom budú musieť dochádzať.

Prečítajte si tiež: Župa podá pre nákup CT prístrojov trestné oznámenie

Bývalý ukončil pôsobenie k 1. januáru 2018 pre dovŕšenie dôchodkového veku, jeho nástupcom sa stala spoločnosť so sídlom v Čadci.

V praxi to znamená, že viac ako päťtisícová obec, už nebude mať ambulanciu, jej obyvatelia budú musieť vycestovať minimálne do Čadce.

V Rakovej sú nespokojní

„Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) súhlasil s premiestnením ambulancie do susedného mesta Čadca bez stanoviska obce, dokonca to obecnému úradu nedal ani na vedomie,“ oznámila prostredníctvom sociálnej siete obec Raková.

„ŽSK žiaden problém v zmene nevidí, pretože zdravotnícka starostlivosť sa vraj zachová. Vzdialenosť päť kilometrov na dochádzku nie je pre nich taká veľká. Vôbec nikto ale nerozmýšľa, že všetko sa platí, ide aj o deti, dôchodcov, ktorí budú musieť chodiť do Čadce,“ vyjadril svoju nespokojnosť s riešením situácie Anton Heglas, starosta Rakovej.

Na zmenu ich neupozornili

„Ak niekto doma robí kanalizačnú prípojku a potrebuje rozkopať štátnu cestu, príslušné orgány pýtajú stanovisko od obce. V obci zrušia zubársku ambulanciu a my sa to dozvieme od listu nájomcu dva dni po skončení prevádzkovej doby,“ pokračuje Heglas.

Raková sa podľa neho však už teraz pripravuje a chce si čo najskôr zabezpečiť zubára, ktorý by mal ordináciu priamo v Rakovej. „Bude to trvať dlhšie, no koncom leta 2018 by sme mohli mať zubársku ambulanciu späť v obci,“ vysvetľuje s tým, že súčasnú situáciu vníma ako biznis so zdravotnými kartami pacientov.

„Ak tu príde nový lekár, ľudia si budú musieť u neho požiadať o zaevidovanie nového pacienta,“ dodáva. Najviac si to však v tomto prípade „odskáču“ práve pacienti, ktorí budú musieť za týmito službami cestovať minimálne do Čadce.

Ambulancia v obci môže byť opäť v prevádzke

Žilinský samosprávny kraj v stanovisku hovorí, že zdravotná starostlivosť bude zabezpečená pre obyvateľov Rakovej v Čadci. "Po zrušení zubnej ambulancie v obci Raková je pre obyvateľov obce zabezpečené poskytovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo na ambulancii spoločnosti Petramed, s.r.o. – MUDr. Peter Džupa, s miestom výkonu ul. Slovenských dobrovoľníkov 984, 022 01 Čadca, ktorá je vzdialená od obce cca 4 km," hovorí Jarmila Ševčíková z odboru informácií a zahraničných vzťahov ŽSK. "Zubná ambulancia môže byť v obci Raková sprevádzkovaná ak bude prejavený záujem zubného lekára o prevádzkovanie danej ambulancie," dodáva Ševčíková.

Každého pacienta radi privítajú

Oslovili sme aj spoločnosť Petramed, ktorá prevzala kartotéku pacientov, aby sa vyjadrila k situácii, ktorá nastala po odchode zubára z Rakovej.

„Ako jeden z mála poskytovateľov v regióne je Petramed schopný kapacitne ošetriť takýto dodatočný objem. Pri zvažovaní vhodného nástupcu bral doktor Pišček do úvahy nielen kapacitné možnosti, ale aj existenciu zmlúv so všetkými zdravotnými poisťovňami a kvalitu poskytovaných služieb,“ hovorí konateľ spoločnosti Peter Džupa mladší.

Podľa vyjadrení spoločnosti, sa tvrdenia o profifotavaní prevzatím limitu doktora Piščeka nezakladajú na realite.

„Od 1. 1. 2018 je väčšina zubných lekárov na Slovensku bez limitov na ošetrenie od Všeobecnej zdravotnej poisťovne,“ pokračuje Džupa. „Zubní lekári nemajú nárok na kapitačné platby, to znamená, že ich príjem nie je závislý na počte kariet v kartotéke, ale len od reálne vykonaných ošetrení,“ dodáva Džupa s tým, že radi privítajú každého pacienta doktora Piščeka.

V prípade, že sa niekto nechce stať ich pacientom, stačí, ak si nový ošetrujúci lekár vyžiada dokumentáciu.