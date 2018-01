Talentovaný hokejista sa zranil. Roman: Dúfam, že zápas hviezd stihnem

Mladík z Kysúc hviezdil aj na nedávnych MS do 20 rokov.

12. jan 2018 o 9:04 Radoslav Blažek

Nepríjemná správa „doletela“ na Slovensko zo zámorskej Western Hockey League (WHL). 18-ročný hokejový talent a hráč Vancouveru Giants, ktorý bol súčasťou Bokrošovho tímu na nedávnych MS do 20 rokov, sa v zápase s Prince George Cougars zranil.

Prečítajte si tiež: Prehra ho stále veľmi mrzí! Život i kariéra však idú ďalej, tvrdí Roman

„Spadol som, ľavú nohu som nechal pod sebou, a tak som si ju "prisadol". Postavil som sa a nemohol som sa už odraziť. Vedel som, že v tom zápase som už dohral,“ popisuje nešťastný moment Roman.

Dvojgólový hrdina zo súboja s Dánskom, ktorý Slovákov definitívne poslal do štvrťfinále svetového šampionátu, tak môže teoreticky prísť o zápas All-Star Game WHL, ktorý sa hrá 25. januára.

„Na ďalší deň som bol na röntgene a zlomené by to nemalo byť. Zajtra by ma mali zobrať na ďalší, tak uvidíme. Verím, že to nie je nič vážne a dúfam, že zápas hviezd stihnem,“ dodal rodák z Kysúc.