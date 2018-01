Rýchlik v Čadci stojí, cestujúci však nemôžu doň nastúpiť

Kysučania sú nespokojní s novým grafikonom. Ide konkrétne o ranný rýchlik Slovakia, ktorý už v Čadci nezastavuje pre cestujúcich. Paradoxom je, že tam pritom stojí, ale len pre výmenu vlakových čiat.

15. jan 2018 o 8:02 Iveta Hažíková

ČADCA. Cestujúcich pobúrilo, že Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zrušila zastavovanie ranného vlaku 443 Slovakia. Považujú za absurditu, že v Čadci v skutočnosti zastavuje, ale len pre výmenu vlakových čiat ČD/ZSSK Slovensko, cestujúci však nesmú nastúpiť.

Vlak za auto vraj vymeniť nemôžu, skôr naopak

„Kysučania smerujúci do Tatier, Košíc sa do týchto kútov Slovenska nemajú šancu v ranných hodinách dopraviť. A to ZSSK apeluje, aby cestujúci vymenili auto za vlak. V tomto prípade musia však vlak vymeniť za auto, prejsť vyše 30 km a nasadnúť na tento konkrétny rýchlik v Žiline, pritom v Čadci stojí,“ píšu v liste, ktorý zaslali do redakcie.

Dodávajú, že sa nečudujú, že ľudia prechádzajú ku konkurencii, teda dopravcom, ktorí v Čadci bez problému zastavujú, no zbytočne oberajú štátnu firmu i cestujúcich o peniaze.

Svoje rozhodnutie považujú za správne

„ZSSK si váži záujem každého cestujúceho, chápeme, že zrušenie zastavovania vlaku EuroNight je pre niektorých obyvateľov okresu Čadca nepopulárnym krokom. Záujem oň v spomínanej stanici bol však minimálny. Za sledované obdobie vystupoval z vlaku približne 1 cestujúci, nastupovalo priemerne 10. Väčšina z nich sa ním dokonca prepravovala len v rámci regiónu,“ argumentuje hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Vysvetľuje, že ide o diaľkový vlak, ktorý prioritne slúži na prepravu na väčšie vzdialenosti v rámci Slovenska a, samozrejme, ako spojenie medzi východným Slovenskom a Českom.

„Ďalším argumentom, ktorý sme zvažovali pri rozhodovaní, je fakt, že za zastavenie ZSSK platí správcovi infraštruktúry poplatok. Výška poplatkov by nepokryla predpokladaný príjem a aj preto sme sa rozhodli nezastavovať v Čadci. Uvedené argumenty podporili aj zástupcovia objednávateľa (ministerstvo dopravy),“ vraví.

Čo sa týka výmeny sprevádzajúceho personálu v Čadci, je podľa jeho slov cieľom ZSSK tento stav odstrániť, vyžaduje si to však technologické opatrenia.

„Keďže nám záleží na zabezpečení obslužnosti regiónu, približne 25 minút od predpokladaného zastavenia EN 443 Slovakia zastavuje v Čadci (tak ako doteraz) osobný vlak 4471 Zwardoń – Skalité-Serafínov – Čadca (príchod 4.25, odchod 4.28, príchod Žilina 5.06). Vzhľadom na tieto skutočnosti, ako aj na fakt, že prioritou diaľkových vlakov typu EuroNight je včasnosť a spoľahlivosť, považujeme naše rozhodnutie nezastavovať vlak Slovakia v stanici Čadca za správne,“ dodáva Kováč.

Cestujúci však s takýmito argumentmi nesúhlasia. „ZSSK, má ako národný dopravca dotovaný zo štátneho rozpočtu vychádzať cestujúcim v ústrety a nie naopak,“ myslia si.