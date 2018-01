Brankár florbalistov pred kvalifikáciou na MS: O postup sa pobijeme s Nemeckom

Rudolfa Turiaka z Čadce čaká prvá veľká skúška medzi seniormi.

26. jan 2018 o 10:42 Radoslav Blažek

Koncom minulého roka zasiahol Slovensko ošiaľ v podobe majstrovstiev sveta vo florbale, ktoré sa konali v Bratislave. Priaznivci čoraz viac populárnejšieho športu si už chystajú hlasivky do Nitry, kde sa budúci týždeň bude konať kvalifikácia na majstrovstvá sveta mužov.

Na ceste za pražským šampionátom nepomôžeme našim borcom kapitán Lukáš Řezanina, a tak potiahnuť budú musieť ostatní hráči. Roletu sa chystá zatiahnuť Rudolf Turiak, pre gólmana z Čadce to bude prvá veľká skúška medzi seniormi.

V čase, keď sme vás kontaktovali ohľadom rozhovoru, sme vás zastihli pred skúškou na Vysokej škole. Aký z nej máte pocit, viete už aj výsledok?

- Mal som písomnú skúšku z Databázových systémov. Výsledok zatiaľ neviem, ale pocit z nej mám dobrý. Bol som pripravený tak, aby som nemusel riešiť školské povinnosti cez kvalifikáciu.

Skúškové obdobie vám naruší budúco týždňová kvalifikácia na MS vo florbale, ktorá sa uskutoční v Nitre. Ladíte už formu na dôležité zápasy?

- Nielen mne, väčšina hráčov sú študenti. Je to príjemné narušenie skúškového. Skvelá motivácia dokončiť povinnosti čo najskôr, aby sme mohli ísť na kvalifikáciu s čistou hlavou a pokojom na duši. Všetci nominovaní robia maximum. Na zápase, tréningu a aj po ňom. Pár chalanov má navyše výbornú formu.

Pred pár dňami sa zranil kapitán Lukáš Řezanina. Ako veľmi bude tímu chýbať?

- Je to obrovský srdciar a viem, aké náročné bude pre neho sledovať kvalifikáciu z tribúny. Bude nám chýbať na ihrisku, ale to mu nebude brániť tomu, aby bol s nami a správne nás namotivoval a nasmeroval za víťazstvom.

Ako odhadujete šance nášho výberu? Postúpime na svetový šampionát?

- Najväčší súper bude jednoznačne Nemecko. V rebríčku IFF je vyššie. Bude to nesmierne napínavý zápas, v ktorom sa pravdepodobne pobijeme o priamy postup z druhého miesta. Najprv ale musíme zvládnuť zápas s Francúzskom a Slovinskom. Ako posledný súper nás čaká Švédsko, vicemajster posledných majstrovstiev sveta. V tomto zápase sa budeme snažiť súpera prekvapiť a trápiť, ako to len bude možné.

Hráme na domácej pôde. Mohlo by nám to pomôcť?

- Dva roky dozadu bola kvalifikácia taktiež v Nitre a atmosféra bola úžasná. Pevne verím, že nám to teraz pomôže rovnako ako ženskej reprezentácii, ktorej domáce publikum pomohlo predviesť heroický výkon. Som nesmierne rád, že hráme doma.

Ako sa vám momentálne darí na klubovej scéne?

- Po sezóne vo švajčiarskom Thune pokračujem v štúdiu v Brne a popri tom pracujem. Keďže voľného času mám tento rok menej, chytám Národnú ligu za Orel Telnice. Darí sa nám výborne, momentálne sme na druhom mieste a tešíme sa na play-off.