Dlhoročný kapitán slovenských volejbalistov: Najviac si cením bronz z Ligy majstrov

Trojnásobný víťaz ankety o najlepšieho volejbalistu roka Michal Masný oblieka momentálne dres Cuprumu Lubin.

26. jan 2018 o 14:35 Radoslav Blažek

Hoci sa mu spočiatku volejbal vôbec nepáčil, nakoniec sa z neho stal jeden z najúspešnejších slovenských hráčov vôbec. Veď dlhé roky bol slovenským kapitánom, štartoval päťkrát na majstrovstvách Európy a v drese s dvojkrížom na hrudi dvakrát ovládol Európsku ligu.

V roku 2008, 2009 a 2014 ho vyhlásili za najlepšieho volejbalistu na Slovensku. Najväčší úspech v kariére dosiahol v drese poľského celku Jastrzębski Węgiel, s ktorým v roku 2014 získal bronz na Final Four Ligy majstrov.

Momentálne pôsobí už jedenásť rokov v tretej najsilnejšej súťaži Európy. Rozprávali sme sa s bývalým kapitánom slovenských volejbalistom a skvelým nahrávačom Michalom Masným...

V roku 2015 ste ukončili reprezentačnú kariéru. Slovensko tak prišlo o svojho dlhoročného kapitána. Spomeniete si občas ešte na tento moment?

- Boli sme dva mesiace pred majstrovstvami Európy. Mesiac pred šampionátom nám federácia zmenila trénera. Ten sa rozhodol tak, že na šampionát nepocestujem. Škoda, môj plán bol taký, že to budú moje posledné majstrovstvá, ktorými sa rozlúčim z reprezentáciou, takpovediac s mojou druhou rodinou. No, všetko bolo naraz inak. Samozrejme, nebolo to pre mňa jednoduché, ale federácia a tréner sa tak rozhodli a ja som to rešpektoval.

S reprezentáciou ste dvakrát ako kapitán ovládli Európsku ligu. Spomínate občas na tieto krásne chvíle?

- Určite. To sú krásne veci. Keď sa stretnem s chalanmi, tak si na to pospomíname, či už na prvý alebo druhý triumf v Európskej lige. Samozrejme, aj v reprezentácii boli ťažšie chvíle, ale vždy je tam prevaha tých pozitív. Za všetkým je náš tvrdý tréning. Je to celkovo ťažká práca, ale keď prídu úspechy, ktoré sme spolu dosiahli, človek si to veľmi váži a veľmi rád spomína.

V tejto sezóne ste hráčom poľského celku Cuprum Lubin. Ako sa klubu zatiaľ darí?

- Celkom to ide. To, čo sme potrebovali, sme vyhrali. Samozrejme, so súpermi sme sa sem tam potrápili, no to sú také normálne veci. Veď tiež nás trápili zranenia. Každý tím má v priebehu sezóny lepšie i horšie momenty. Veľké výkyvy tam neboli, celkovo to tak môžem hodnotiť zatiaľ pozitívne.

Momentálne ste v tabuľke na šiestej priečke. Aké máte ambície?

- Chceme sa dostať do šestky, aby sme hrali play-off. V tomto roku je finálna fáza ligy urobená tak, že postupuje len prvý poltucet tímov. Prvé dva postúpia priamo do semifinále a mužstvá na tretej až šiestej pozícii v tabuľke sa pobijú o postup do semifinále.

Ako ste spokojný so svojimi výkonmi v drese Lubinu?

- To by mal zhodnotiť tréner. Osobne si myslím, že je všetko v poriadku. Snažím sa pomáhať, ako sa len dá. Možno aj skúsenosťami, veď som najstarší v tíme. Zranenia ma zatiaľ obchádzajú, celkovo je podľa mňa všetko v pohode.

Kto je Michal Masný? Narodil sa 14. augusta 1979 v Žiline. Od roku 2003 reprezentoval Slovensko, dlhé roky zastával funkciu kapitána. Zúčastnil sa piatich majstrovstiev Európy, v rokoch 2008 a 2011 doviedol slovenský výber k triumfu v Európskej lige. Trikrát bol vyhlásený za najlepšieho volejbalistu roka (2008, 2009, 2014), v roku 2011 získal ocenenie najlepší nahrávač Európskej ligy. Počas svojej bohatej kariéry pôsobil aj v Rakúsku, Česku a Poľsku. S klubom Jastrzębski Węgiel dosiahol najväčší úspech na klubovej scéne a to bronz v Lige majstrov. Momentálne pôsobí v poľskej najvyššej súťaži v drese Cuprum Lubin. Je ženatý a má dve dcéry.

Poďte si s nami trošku zaspomínať. Ako ste sa dostali k volejbalu?

- S volejbalom som začal kvôli bratovi Jánovi, ktorý už hrával na škole. Tomuto športu sa venoval aj náš otec, takže to bol ďalší dôvod. Najskôr sa mi volejbal vôbec nepáčil, ale potom som neviem z akého dôvodu prišiel na tréning a už som pri ňom ostal.