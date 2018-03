Dožiť sa dôchodku je riziko

Mať zarobené toľko, aby ste neboli nútení ísť do práce. Pracovať preto, že sa vám chce a nie, že musíte. Venovať sa radšej deťom, vnukom, koníčkom, samým sebe, priateľom a robiť to, čo ste vždy chceli, ale nemali ste na to čas...

22. mar 2018 o 11:09

Áno, minimálne takto by to malo vyzerať na dôchodku. Aká je však realita? Skutočne si takto užívajú dnešní dôchodcovia? Odpoveď znie prekvapivo – áno. Ale žiaľ, len malá skupina.

Priemerný starobný dôchodok k 28.2.2018 bol podľa sociálnej poisťovne 439,01 eur. Priemer znamená, že niekto má menej, niekto viac. Skutočnosť je taká, že väčšina má menej. Skoro 60% ľudí má dôchodok nižší, ako je priemerných 439,01 eur. Keď vychádzame z toho, že väčšina dôchodcov nemá veľké úspory, je závislá na peniazoch od štátu, a vek a zdravie im už nedovolí zarobiť si niečo navyše, môžeme len polemizovať, aká je kvalita ich života. Ako sa vám páči takáto predstava „šťastného dôchodku“?

Kam smerujeme?

Podľa štatistického úradu žilo na Slovensku k 31.12.2017 5 443 120 obyvateľov. Za posledných 5 rokov (štatistika od 2012 do 31.12.2016) sa zvýšil počet predproduktívnych ľudí (0 - 14 rokov) o 9 652, znížil počet produktívnych (14 - 65 rokov) až o 89 582, a zvýšil počet poproduktívnych (nad 65 rokov) až o 104 437! Znamená to jedno - počet dôchodcov narastá, počet produktívnych ľudí klesá! Mohli by sme polemizovať o tom, prečo je tomu tak. Keďže ide o holý fakt, poďme sa pozrieť radšej na to, ako nás to môže ovplyvniť v budúcnosti z pohľadu dôchodku, aký dnes poznáme.

Porovnanie vekovej skladby obyvateľov z rokov 1993 a 2016. (zdroj: )

Aký je možný scenár?

Čo sa udeje, keď súčasné deti dospejú a začnú pracovať? Keďže máme menej detí ako v minulosti, bude menej pracujúcich ľudí, ako je dnes. Znamená to menej platiteľov odvodov do sociálnej poisťovne a následne menej peňazí v sociálnej poisťovni. Výsledkom je nižší štátny dôchodok. Znamená to mať aj nižší životný štandard? Áno, aj nie.

Áno - pokiaľ sa budeme spoliehať len na to, že sa štát o nás postará. Vtedy riskujeme, že budeme na hranici prežitia či chudoby. A pôvodná myšlienka na začiatku článku o šťastí a slobode zostane len rozplynutým vzdušným zámkom a nesplneným snom.

Nie – pokiaľ prevezmeme zodpovednosť sami za seba a každý z nás sa postará o to, aby nebol závislý len od štátneho dôchodku. Znamená to, že okrem štátneho dôchodku, tzv. prvého piliera, by sme si mali zabezpečiť aj ďalšie zdroje príjmov. Nikto iný to za nás neurobí!

Aké máme možnosti?

Možností, ako si zabezpečiť ďalší zdroj príjmov, je v dnešnej dobe veľa. Napríklad kombináciou dôchodkových produktov, ako 2. pilier, 3. pilier, dobrovoľné sporenia na dôchodok, ďalej prenájom z nehnuteľností, úroky z nasporených peňazí, ale aj správne nastavenie týchto produktov pre ich maximálnu efektivitu. Ako nastaviť, prípadne zistiť vhodnosť produktov vám prinesieme v ďalších článkoch, ktoré nájdete TU.

Je iba na nás, či to budeme riešiť už dnes a nebudeme patriť do skupiny ľudí bojujúcich v budúcnosti o prežitie, alebo to budeme odkladať, až kým nebude neskoro. Pravdou však je, že ak sa na tomto svete nič závažné nestane, väčšina z nás sa dôchodku dožije. Aký ho budeme mať a či vôbec, záleží najmä od nás. Dnes vieme, že spoliehať sa len na štát, sa nevyplatí. Prajem vám veľa správnych rozhodnutí.

