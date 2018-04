Pacienti z Kysúc transportmi do okolitých nemocníc trpia

Ministerstvo zdravotníctva už vyhlásilo verejnú súťaž a tak je možné, že trápeniu pacientov z Kysúc, ktorí potrebujú magnetickú rezonanciu, by mohol byť koniec. V súčasnosti musia za vyšetrením cestovať do okolitých miest.

21. apr 2018 o 9:37 Iveta Hažíková

V súčasnej dobe cestujú pacienti za vyšetrením do už spomínanej Žiliny, Martina a najnovšie i do Dolného Kubína. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ )

ČADCA. Kysucká nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto, čo predstavuje spádovú oblasť takmer 130-tisíc obyvateľov.

„Potešujúcou správou je, že ministerstvo zdravotníctva už vyhlásilo verejnú súťaž v európskom vestníku a zaradilo do nej aj našu nemocnicu,“ informuje riaditeľ Kysuckej nemocnice Martin Šenfeld. Vysvetľuje, že samotná súťaž bude dvojkolová, bude sa súťažiť metódou dynamického nákupného systému.

Vzhľadom na špecifickosť a cenovú diverzitu dostupných MRI prístrojov a ich výbavy sa podľa jeho slov javil expertom na ministerstve najvýhodnejší práve tento model súťaže.

„Rokovania so zdravotnými poisťovňami sú trocha ťažkopádnejšie, dohoda o zazmluvnení nášho pracoviska, napriek predchádzajúcemu ústnemu prísľubu generálneho riaditeľa najväčšej poisťovne, sa nerodí ľahko. Práve zmluva s nimi je kľúčová pre poskytovanie tejto služby našim pacientom,“ vysvetľuje riaditeľ.

Ročne potrebuje vyšetrenie okolo štyritisíc pacientov

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou potrebujú tisícky Kysučanov Pre pacientov aj nemocnicu to bude podľa slov Šenfelda znamenať obrovský posun dopredu, pretože takéto vyšetrenie z ich spádovej oblasti potrebuje ročne približne 3 900 pacientov. Najviac to ocenia hospitalizovaní, ktorých často museli prevážať rýchlou zdravotnou pomocou aj do vzdialenejších oblastí. Týmito transportmi trpeli a celkový liečebný proces sa predlžoval.

„Vydýchnu si takisto naši lekári, ktorí naozaj bojovali o každý prijateľný termín pre pacientov,“ hovorí riaditeľ.

Najbližšie pracoviská sú v Žiline

Pacienti z Kysúc boli doposiaľ nespokojní, niektorí sa vyhrážali súdmi. Je skutočne alarmujúce, že v súčasnej dobe v kysuckom regióne nie je zabezpečená 24-hodinová dostupnosť vyšetrení magnetickou rezonanciou.

Najbližšie sú dve pracoviská v Žiline. „V minulosti sme opakovane riešili problém s akútnym pacientom, kde bolo k dodiferencovaniu jeho zdravotného stavu nutné práve toto vyšetrenie, ktoré sme však nemali k dispozícii,“ spomína Šenfeld a pokračuje, že je abnormálny tlak na skrátenie čakacích dôb. Výnimkou nie sú ani vyhrážky súdnym konaním či podaním sťažností na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, čo lekár, samozrejme, nemôže ovplyvniť, keďže nemá možnosť vyšetrenie urobiť.

Len cestovaním strávia takmer celý deň

„Sme prihraničná oblasť, susedíme s Českou republikou a Poľskom. Často mávame pacientov z týchto republík, najmä z Česka, kde je spomínané vyšetrenie samozrejmosťou pri mnohých diagnózach. Pritom ak sa takýto pacient dostane k nám, nie je možnosť ho urobiť, čo v konečnom dôsledku nevytvára dobrý obraz o slovenskom zdravotníctve,“ konštatuje. Kysuce sú zároveň aj turistickou oblasťou so strediskami zimných športov. Zvlášť v zimnom období dochádza k častým úrazom. Čakajú až dva mesiace V súčasnej dobe cestujú pacienti za vyšetrením do už spomínanej Žiliny, Martina a najnovšie i do Dolného Kubína.

„Nezriedka sa stáva, že strávia len cestovaním takmer celý deň a k nám sa vrátia vyčerpaní a nespokojní,“ konštatuje Šenfeld. Vzdialenosť diagnostického pracoviska núti Kysučanov cestovať viac ako 100 km, čo je spojené s trávením času mimo lôžka, bez dietoterapie a ostatných infúznych liečiv. To môže podľa jeho slov v značnej miere negatívne ovplyvniť zdravotný stav. Vysvetľuje, že pacienti sú navyše bez odborného zdravotného dozoru, čo by sa v súčasnom vyspelom zdravotníctve nemalo stávať.

Spájajú sa s tým i vysoké náklady na dopravu, značne tiež stúpajú náklady zdravotnej poisťovne. U niektorých pacientov je potrebný transport na vyšetrenie posádkou RLP alebo RZP, dôsledkom čoho toto vozidlo absentuje potom v regióne. Podľa vyjadrenia riaditeľa sa pacientom, ktorí sa liečia prostredníctvom odborného lekára na ambulanciách, predlžuje v súčasnosti čakanie na vyšetrenie magnetickou rezonanciou až na dva mesiace.