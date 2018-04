Na dôchodku už bude neskoro!!!

Aj keď sme v minulosti počuli už veľakrát, že demograficky vývoj v SR je negatívny, naozaj som sa zhrozil, až keď som videl štatistiky.

24. apr 2018 o 9:10

Michal Mitrenga, oblastný riaditeľ spoločnosti Sophistic Pro finance a.s. (zdroj: )

Podľa údajov štatistického úradu je to jednoznačné: počet poproduktívnych ľudí (nad 65 rokov) narastá rýchlejšie, ako počet produktívnych ľudí (od 14 do 65 rokov). Do Sociálnej poisťovne tak prúdi čoraz menej peňazí a čoraz viac sa vypláca! Keď je tomu tak, aké asi budeme mať dôchodky?

To je veľmi závažný problém z pohľadu nastavenia súčasného dôchodkového systému a jeho fungovania v budúcnosti.

Prečo je tomu tak?

Kľúčový je demografický vývoj. V 70. rokoch 20. storočia štát výrazne podporoval nárast novej populácie. Postupne sa zvyšovali prídavky na deti, vznikli výhodné novomanželské pôžičky, sčasti aj nenávratné, rodinám s deťmi bolo poskytované nové bývanie, ľudia museli pracovať...

Výsledok? Rodilo sa viac detí ako dnes, vyrástla silná generácia pracujúcich, tzv. Husákove deti. Pracujúcich, ktorí ešte dnes pracujú, preto sa môžu vyplácať súčasné dôchodky. Po roku 1989, vzhľadom k spoločenským zmenám a ekonomickej neistote, pôrodnosť prudko klesla. Trend sa zachoval dodnes, čo viedlo k viacerým zmenám. Jednou z nich je dnešný dôchodkový systém, ktorý sa skladá z 3. pilierov. V nasledujúcich článkoch budeme postupne písať o všetkých troch. Dnes ich aspoň v krátkosti prebehneme:

Prvý pilier, nazývaný aj priebežný

Je spravovaný Sociálnou poisťovňou a je povinný. Peniaze tu každý mesiac platia všetci, ktorým vznikla povinnosť platiť odvody. Každý človek, ktorý chce poberať dôchodok, musí dosiahnuť dôchodkový vek a odpracovať minimálny počet rokov. Treba si však uvedomiť, koľko do systému dám, toľko dostanem. Keď platíte minimálne odvody, čo je väčšina živnostníkov a zamestnancov s minimálnou mzdou, dostanete od štátu minimálny dôchodok.

Uvedomme si aj ďalšiu vec, a to, že 1. pilier je priebežný. To znamená, peniaze do Sociálnej poisťovne prídu a hneď odídu. Preto tento pilier nevytvára rezervy! Napriek tomu štát už viackrát poukázal pri otvorení 2.piliera na to, že každý má v 1. pilieri svoj dôchodkový účet a že dôchodky z 1. piliera sa každoročne zhodnocujú viac ako v 2. pilieri (informácia z letáka, ktorý posielala Sociálna poisťovňa ľuďom pri otvorení 2. piliera 15.11.2008). Neviem ako vám, ale mne nechodí žiadny výpis o tom, ako sa mi „zhodnotili“ odvedené peniaze v 1.pilieri a koľko ich tam mám.

Druhý pilier je dobrovoľný

Spravujú ho dôchodkové správcovské spoločnosti. Sociálna poisťovňa prerozdeľuje peniaze z dôchodkových odvodov, kde väčšiu časť si nechá a zvyšok posiela do 2. piliera. Človek sporí teda z odvodov, ktoré platí on alebo zamestnávateľ za neho. Peniaze, ktoré si človek v 2. pilieri nasporí, sú jeho, nie štátu a sú dedičné. Okrem toho má možnosť sporiť si tu aj sám, ale túto možnosť väčšina ľudí nevyužíva. Podstatné je si uvedomiť, koľko peňazí v 2.pilieri nasporím, taký budem mať z neho dôchodok.

Ako ovplyvním výšku nasporených peňazí? Najzásadnejšou zmenou, ktorú môžem urobiť, je zmena dôchodkového fondu. Tá mi najviac ovplyvní, koľko peňazí si nasporím. Najmenej výnosný je dlhopisový garantovaný fond. Úspory sporiteľov sa tu zhodnocujú od roku 2005 približne 1,8 – 2,8% ročne. Naopak, zatiaľ najvýkonnejšie sú indexové fondy, zavedené v 2. pilieri od roku 2012. Úspory sa tu sporiteľom zhodnocujú priemerne 8 - 10% ročne. Výkonnostne sú medzi nimi zmiešané a akciové fondy. Každý fond má svoje silné aj slabé stránky, riziká aj príležitosti, ktoré si vysvetlíme v ďalších článkoch.

Tretí pilier je tiež dobrovoľný

Vytvára ďalší zdroj príjmu na dôchodku. Na rozdiel od 2.piliera si tu človek peniaze sporí dobrovoľne sám, dokonca pri tom môže využiť daňovú úľavu. Napr. zamestnanec, ktorý si nasporil za rok 180 EUR (15 EUR mesačne), dostane od štátu ďalších 19%, čo je 34,20 EUR. Plus úroky podľa toho, koľko zarobil daný fond, v ktorom sporil. Veľakrát do 3.piliera prispieva zamestnancom aj ich zamestnávateľ, ktorý si zároveň o tieto príspevky zníži svoj daňový základ.

Ktorý pilier sa najviac oplatí?

Ideálna je kombinácia všetkých troch pilierov. Každý človek má aj vďaka nim možnosť zlepšiť si výšku svojej budúcej penzie, ktorá na väčšinu z nás čaká. Aká bude kvalita nášho života na dôchodku, výrazne závisí práve od nej. Prečo nás teda na to štát verejne neupozorňuje?

Z toho všetkého jednoznačne vyplýva, že keď pre svoju budúcnosť nebudeme robiť nič navyše (2.pilier + 3.pilier + iné sporenia, investície, kúpa investičnej nehnuteľnosti), štát sa o nás nepostará tak, ako by sme čakali.

Čo pre seba robíte Vy? Prevezmime zodpovednosť sami za seba dnes, na dôchodku už bude neskoro!

Ing. Michal Mitrenga

Oblastný riaditeľ Sophistic Pro finance a.s.

Mobil: +421 905 377 773

E-mail: michal.mitrenga@spfinance.sk

Námestie Andreja Hlinku 1

010 01 Žilina