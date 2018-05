Na bicykli precestovali kus sveta, chcú dobyť najsevernejší bod Európy

Dvojica mladých Kysučanov si starosti s ubytovaním nerobí, počas dobrodružstiev spia pod holým nebom.

3. máj 2018 o 18:35 Radoslav Blažek

Asi každý z nás si spomenie na situáciu, kedy „mudroval“ a plánoval veľké veci pri pivku s kamarátmi. Realita býva zvyčajne iná a zo smelých plánov ostanú zvyčajne len nesplnené sny.

Takto raz sedeli dvaja kamaráti Ondrej a Zdeno pri pivku, debatovali a trošku aj spomínali na svoju cyklocestu okolo Slovenska, ktorú absolvovali ešte v roku 2015. A dostali ďalší nápad. Ísť letecky do Moskvy a prebrázdiť hlavné mesto a okolie na bicykli.

Mladíci z Kysúc však neostali len pri rečiach a čoskoro začali plánovať. „Zistili sme, že lietadlom by nás to vyšlo draho. Začali sme vybavovať tranzitné víza cez Bielorusko. Lenže občania Európskej únie mali zakázaný prechod cez hraničné priechody medzi Bieloruskom a Ruskom, vlakový vstup do Ruska nebol cez tento štát možný. Tak som začal hľadať trasu, aby sme sa do tej Moskvy dostali cez nejaké zaujímavé krajiny. Išli sme tak cez Škandináviu a vrchom sme sa dostali do Ruska,“ prezrádza Ondrej Kubala.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Keď sme to vymysleli, tak sme akurát boli na pivku. V tom momente to teda neznelo zle (smiech). Ale nie... Ja aj Ondrej sme vždy chceli niekam cestovať na bicykli, ale nikdy predtým sme nemali dobrého parťáka. Keď sme sa stretli, už sa nám to ľahko dohadovalo. Najskôr to Slovensko v roku 2015 a tentoraz sme si povedali, že zavítame do Ruska,“ dopĺňa Zdeno Hmíra.

Prebicyklovali 2900 kilometrov

Cesta dvoch odvážnych mladíkov odštartovala v Bohumíne. Tu nasadli na vlak a doviezli sa k Baltskému moru do prístavného mesta Gdynia. Odtiaľ šli na druhý deň trajektom do mesta Karlskrona vo Švédsku a tam začala ich cyklocesta.

„Odtiaľ sme už bicyklovali okolo 600 kilometrov cez Švédsko do Štokholmu. Následne sme sa trajektom presunuli do fínskeho mesta Turku, potom sme šli cez Fínsko do Helsínk a na ruské hranice. Z hraníc sme zamierili do Petrohradu a odtiaľ smerom na pobaltské krajiny do Lotyšska a Litvy a zo severu Poľska sme sa vrátili na Slovensko.

video //www.youtube.com/embed/64PNMNKif48

„Celkovo sme prešli počas 27 dní asi 2900 kilometrov, z toho sme 22 prebicyklovali. Priemerne je to 130 kilometrov denne, pričom bicykle vážili 40 až 45 kilogramov, a tak to bolo fyzicky náročnejšie ako na normálnom bicykli. Päť dní sme mali na také malé výlety, jeden z nich sme strávili napríklad v Štokholme. Na bicykli sme sedeli spolu 152 hodín a prešli cez sedem štátov. Dostali sme osem defektov, Zdenovi praskol aj plášť,“ spomína Ondrej na dobrodružstvo z leta minulého roka.

Žiaľ, napriek dlhej ceste sa im nepodarilo docestovať do svojho prvotného cieľa – Moskvy. Ich plány zahatala komplikovaná dopravná situácia v Rusku.

„Je to tak, ak ešte budeme chcieť ísť do Moskvy, tak jedine lietadlom a tam už to prejdeme na bicykloch. Rusi sú na cestách blázni. Z dvojprúdovej cesty si pokojne urobia štvorprúdovku, nerešpektujú dopravné značky, proste si jazdia, ako chcú. V jednom prípade nás skoro zostrelili z cesty. A hlavný ťah do Moskvy sa nedal nijako obísť,“ vysvetľuje Zdeno.