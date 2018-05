Veľa ľudí nás vidí ako blbcov s činkami, hovorí majster Slovenska v kulturistike

Marek Vlček si po druhom majstrovskom titule doprial halušky a pečené rebierka.

6. máj 2018 o 12:12 Radoslav Blažek

Dve súťaže, dva majstrovské tituly. Takouto luxusnou bilanciou sa v akomkoľvek športe môže pochváliť málokto.

Keď sa však chce, všetko ide, hoci to často nie je prechádzka ružovým sadom. Svoje o tom vedia najmä kulturisti, ktorí sa okrem ťažkých tréningov musia v predsúťažnom období pasovať aj s rôznymi diétami, aby ich svaly vyzneli čo najlepšie a čo najvyrysovanejšie.

Týmto všetkým si v poslednom období prešiel 22-ročný Marek Vlček z Kysuckého Nového Mesta, majster Slovenska mužov a juniorov v klasickej kulturistike...

Ste čerstvým dvojnásobným majstrom Slovenska v kulturistike. Čo to pre vás znamená?

– Je to pre mňa veľký úspech, veď som sa stal dvojnásobným majstrom Slovenska. Cením si to o to viac, že je to moja prvá súťažná sezóna.

Konkurencia bola určite veľmi tvrdá. V čom ste podľa vás predčili svojich súperov?

– Konečné poradie vždy určuje niekoľkočlenná porota. Ja osobne sa až tak zhodnotiť neviem, videl som sa až po súťaži. Súperi, ktorých som videl v rozcvičovni, vyzerali naozaj dobre. Sám som si pripadal, že tam medzi nich nepatrím. Rozhodcovia však videli nejaké kvality a rozhodli, že som najlepší. Moju formu som v porovnaní s konkurenciou konzultoval po súťaži s trénerom. Podľa nás neboli ostatní chalani dobre vyrysovaní, neboli dobre pripravení a odvodnení. Aj keď som mal možno menšiu svalovú hmotu, práve to odvodňovanie nám vyšlo a svaly sa lepšie ukázali. Ostatní boli teda hrubší, plnší, no neboli tak vysekaní ako ja.

Príprava na takéto podujatie je veľmi náročná nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Ako vyzerali jednotlivé fázy prípravy?

– S objemovkou sme začali v apríli 2017. Na úvod som vážil 79 kilogramov a do 1. februára 2018 sa mi podarilo vyšplhať na váhu asi 93 kilogramov. Pred začiatkom diéty som ochorel, a tak váha spadla a diétu sme začínali na 85 kilogramoch. Čo sa týka objemovky, tak to je určite známe pre ľudí, ktorí sa aspoň ako tak v tomto športe vyznajú, že človek prijíma kvantá jedla, najmä množstvo mäsa a ryže. Veľa ľudí sa nad tým pozastavuje. Každý si myslí, že svaly rastú samé z tvarohu, jogurtov a podobných potravín. Ale keď niekomu poviem, že som v objemovke zjedol pol kilogramu ryže za deň a kilogram mäsa, tak sa na mňa pozerá, že čo to znamená (smiech).

Po objemovke nasledovala teda diéta...

– Áno, ale ako som už spomínal, ochorel som. Najskôr som sa musel dať dokopy a až potom sme začali s diétou, ktorú som ťahal až do prvej súťaže, ktorá sa konala 15. apríla 2018 v Nitre. V diéte sme začínali na sacharidoch, ktoré sme išli konštantne niekoľko týždňov. Každý víkend sme sa s trénerom Marošom Detkom stretávali vo fitku, kde sme kontrolovali formu a podľa toho sme upravovali celkovú stravu. On mal vždy nachystaný plán a upravoval ho podľa mojej aktuálnej formy. Buď sme ubrali sacharidy, alebo niečo pridali, proste celý čas sa to upravovalo tak, aby ten výsledok bol taký, aký má byť. Najhoršie boli posledné štyri týždne z celej diéty, kde už sa príjem sacharidov znížil na naozaj nízke množstvo.