Kvalita životného poistenia záleží od nastavenia

Životné poistenie je kontroverznou témou. Mnoho ľudí nemá dobrú skúsenosť, pretože ich v minulosti oklamali v tom, že si prostredníctvom tohto produktu „našetria“ na dôstojný dôchodok.

11. máj 2018 o 23:54

Tomáš Maga - konzultant spoločnosti SOPHISTIC Pro finance, a. s.

Touto témou sa však nebudeme zaoberať, pretože všetci vieme, že prostredníctvom poistky sa nesporí, je to poistný produkt, ktorý primárne slúži na krytie rizík.

Poistkou si chránite vaše budúce príjmy, teda vašu schopnosť zarábať peniaze. Otázka však znie, aké riziká by mal mať človek v poistke zahrnuté a ako by mali byť po správnosti nastavené poistné sumy.

Smrť, trvalé následky, invalidita, kritické choroby a PN. Toto sú riziká ktoré by mala obsahovať každá kvalitná poistná zmluva. Pokiaľ má klient vytvorené dostatočné rezervy, nechce do poistky platiť zbytočne veľa a je stotožnený s tým, že chce mať kryté len skutočne vážne riziká, pripoistenie PN môžeme pokojne vynechať. Už teda vieme, aké riziká by mala kvalitná poistná zmluva obsahovať. Teraz je však nesmierne dôležité správne nastavenie poistných súm.

SMRŤ

Ročný až dvojročný príjem živiteľa, dlhy a pohrebné náklady. To je rovnica ktorej sa pridržiavam, avšak vždy pozerám na to, aký majetok klient vlastní, či má rodinu, deti, má druhý pilier, koľko má nasporené atď. Najčastejšie využívam pripoistenie klesajúcej smrti, to znamená, že poistná suma sa postupne znižuje, logicky záväzky by sa vám mali v čase znižovať a aktíva rásť. Je to lacnejší variant.

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZOM

Dôležitý je 3-5 ročný príjem klienta. Často sa stretávam s tým, že toto pripoistenie majú ľudia výrazne podpoistené. Ak sa budete držať tejto rovnice bude to v poriadku. Taktiež však treba prihliadať na dlhy, ktoré klient má a pokiaľ má človek rizikovejšiu prácu, prípadne veľa šoféruje, odporúčam nastaviť si krytie na vyššiu sumu.

KRITICKÉ CHOROBY

Sem patrí rakovina infarkt, transplantácia orgánov a všetky závažné civilizačné ochorenia. Podľa prieskumu liečba kritickej choroby dnes stojí približne 12 000 eur. Štandardne tu nastavujem ročný až trojročný príjem klienta, pod sumu 10 000 eur skoro nikdy nejdem. To isté platí aj pri deťoch.

PRÁCENESCHOPNOSŤ

Najčastejšie sa používa pripoistenie pracovnej neschopnosti od 15 a od 29. dňa. Ja využívam skoro vždy pripoistenie PN od 29-teho dňa, pretože keby ste boli ako zamestnanec 15 dní doma, vašu výplatu to výrazne neovplyvní. Horšie by to bolo, keby ste ostali doma mesiac a viac. Tu sa ešte rozlišuje či poisťovňa plní spätne od prvého dňa, alebo až od toho 29. dňa. Podľa toho je potom nastavená aj cenová politika. PN nastavujem veľmi jednoducho. To, čo by klient nedostal na výplate, sa mu snažím vykryť v poistke.

INVALIDITA

Väčšina zmlúv s ktorými som sa stretol, toto pripoistenie neobsahovala. Zatiaľ čo trvalé následky vám kryjú len úraz, pripoistenie invalidity vám kryje aj chorobu. Myslíte si, že viac invalidných dôchodcov nepracuje z dôvodu choroby, alebo úrazu? Áno máte pravdu, je to choroba. Ako ju správne nastaviť? Rozlišujeme invaliditu od 40%, čiže čiastočný invalidný dôchodok a invaliditu od 70%, čiže plný invalidný dôchodok. Ideálna situácia je nastaviť obe.

Čiastočný invalidný dôchodok, čiže od 40% riešim najlepšie jednorázovou výplatou určitej sumy. Pri polovičnom invalidnom dôchodku sa pozerám rovnako na klientove záväzky, majetok ktorý vlastní, rodinný stav.

Suma by mala byť aspoň v takej výške, aby si klient v prípade takejto udalosti vedel zabezpečiť, napríklad jednoizbový byt, ktorý by povedzme prenajímal a z nájmu by mal pravidelnú rentu. Ak má hypotéku, ideálny prípad je nastaviť klesajúcu invaliditu na rovnakú sumu ako smrť. Dnes mnohé poisťovne ponúkajú smrť a invaliditu v jednom pripoistení. Ak nastane jedna z udalostí, poisťovňa klientovi vypláca poistnú sumu na ktorú má v danom čase nárok. Je to častokrát lacnejšia alternatíva, ako keby som mal klientovi pripoisťovať každé riziko zvlášť.

Invalidita nad 70% - tu väčšinou nastavujem mesačnú dávku. Výnimku tvoria klienti, ktorí majú už len pár rokov do dôchodku. Tým odporúčam jednorázovú výplatu, takto by získali vyššie plnenie. Pokiaľ je klient ochotný platiť do poistenia viac, pripoistím mu k polovičnému dôchodku aj invaliditu nad 70%. V tomto prípade by dostal plnenie aj z polovičnej invalidity a k tomu by dostal plnenie aj z tohto pripoistenia. Tu sa snažím vykryť rozdiel, ktorý by nedostal od štátu. Zjednodušene, klient zarába určitú sumu, niečo dostane od štátu a to čo by nedostal, sa snažím vykryť v poistke.

Ak by som mal klientovi odporučiť len jedno riziko, ktoré by si mal vybrať, určite by to bolo pripoistenie invalidity.

Pripoistenia ako denné odškodné z úrazu, hospitalizácia, chirurgický zákrok a podobne, dnes považujem za prežitok. Sú to drahé a častokrát pre klienta nerentabilné pripoistenia. Ak niektoré z týchto pripoistení chcete, nebránim vám, treba si však uvedomiť, že pár stovák ktoré dostanete v prípade úrazu, vás nespasí a v prípade takejto udalosti to váš príjem nijako neovplyvní, pokiaľ máte dojednanú PN. Ak sa však stane niečo vážne a vo vašej zmluve nebude dojednaná napríklad invalidita, môžete sa dostať do nezávideniahodnej situácie.

Prajem vám, aby ste poistku nemuseli nikdy využiť. Treba si však uvedomiť, že životné poistenie je veľmi dôležitá súčasť každého kvalitne nastaveného portfólia a ľudia, ktorí pristupujú k svojmu životu a svojej rodine zodpovedne, si poistku určite kúpia!

Tomáš Maga

konzultant spoločnosti SOPHISTIC Pro finance, a. s.

Tel: +421 918 285 965

E-mail: tomas.maga@spfinance.sk