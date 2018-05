Na oslavy v Seredi sa teší aj stopér, ktorý skóroval proti Chelsea

Futbalová Sereď sa chystá na posledný zápas a veľké oslavy s fanúšikmi.

18. máj 2018 o 11:36 Radoslav Blažek

„Ambície boli hrať o vrchné priečky v tabuľke, nie motať sa niekde v strede. O postupe sme však veľmi nerozprávali, boli tam iné mužstvá. Možno o tam padla jedna veta, že by sme mohli aj vyhrať alebo byť úplne hore. Aj preto to možno vyšlo, že sme boli potichu,“ rozpráva o druholigovej senzácii azda najznámejší hráč Serede.

Ľubomír Michalík, bývalý stopér reprezentácie, ktorý v drese Boltonu skóroval proti Abramovičovej Chelsea, si do zoznamu úspechov pripísal pred pár dňami ďalší.

„Až päť či šesť kôl pred koncom sa začal postup skloňovať viac a viac. Celkovo sa to však vyvíjalo postupne. Prvých desať kôl bola hore Skalica, potom to vyzeralo na Poprad. Nakoniec sme o našom postupe rozhodli už v predposlednom kole. Na jar sme porazili doma druhú Skalicu vysoko 5:0, takže sme podľa mňa ukázali, že sme naozaj lepší,“ hovorí Michalík.

Skúsený rodák z Čadce má so spoluhráčmi za sebou prvé oslavy. „Hrali sme vonku, bola pred nami dlhá cesta, takže čosi sa zaspievalo už aj v autobuse. Ale hlavná oslava s našimi fanúšikmi nás čaká v nedeľu. Sú pripravené nejaké atrakcie, kapela, takže sa všetci veľmi tešíme. Samozrejme, v prvom rade treba vyhrať aj posledný zápas,“ pokračuje futbalista s prezývkou Mecho.

Médiami už preletela informácia, že klub z 15-tisícového mestečka bude v novej sezóne hrať Fortuna ligu. Ostať by mal aj 34-ročný stopér z Kysúc.

„Rozprávali sme sa o tom s vedením, či chceme ísť do ligy. Všetci sme súhlasili, veď kto by nechcel? Sereď je rodinný klub, vyhrali sme ako kolektív bez nejakej výraznej individuality, takže ideálne by bolo, ak by sme všetci ostali pokope. Ja mám aj iné ponuky, ale najradšej by som ostal tu v Seredi, je to pre mňa najvýhodnejšie po všetkých stránkach,“ dodáva na záver Ľubomír Michalík.