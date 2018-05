Na preddraftové testy do Buffala odletel aj talent z Kysúc

Miloš Roman patrí medzi veľké nádeje slovenského hokeja.

26. máj 2018 o 12:40 Radoslav Blažek

Dnes v skorých ranných hodinách nabral smer zámorie podobne ako ostatní talentovaní hokejisti aj 18-ročný rodák z Kysuckého Nového Mesta. Miloš Roman, ktorý pôsobil v tejto sezóne vo Western Hockey League v drese Vancouvru Giants, patrí medzi veľké nádeje slovenského hokeja.

„Na preddraftové testy v Buffale som sa pripravoval v Banskej Bystrice. Spolu s bratom tam absolvujeme prípravu každý rok. Pred testami som mal dva dni voľnejšie, v sobotu odlietam do Kanady. Po návrate sa opäť vrátim do prípravy v Banskej Bystrici. Bude to však náročné, musím to skĺbiť so školou, takže jún bude hektický,“ povedal pre MY Kysucké noviny pred odchodom do Buffala Miloš Roman.

Skautingová organizácia CSS zverejnila v apríli záverečný rebríček hokejistov pred júnovým draftom nováčikov. Nechýbali v nej ani Slováci, ani jeden však nebol tak vysoko, aby mohol pomýšľať nad draftom v prvom kole.

Dobré vyhliadky má pred výberom talentovaných hráčov Martin Fehérváry, účastník MS v Dánsku, ktorý je medzi korčuliarmi pôsobiacimi v Európe na 15. pozícii. Medzi korčuliarmi zo zámoria je spomedzi slovenských hráčov najvyššie práve ofenzívne ladený Miloš Roman na 41. pozícii, za ním nasledujú aj Martin Pospíšil, Adam Liška, Michal Ivan a Martin Bodák.

O všetkom sa však rozhodne až 22. a 23. júna. Vysnívaný tím mladý Kysučan nemá, samozrejme, celú NHL aj samotné play-off pozorne sleduje.

„Keď som doma, pozerám skôr záznamy na internete, veď v noci na zápasy veľa času nie je. Som prekvapený najmä z Vegas, na prvý rok v profilige je to úžasné. Bude zaujímavé sledovať toto finále. Teraz, keď budem v zámorí, si nejaký zápas určite pozriem,“ dodal Roman.