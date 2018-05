Na Kysuciach padol jeden z najrýchlejších hetrikov histórie

O expresný zápis sa postaral Ján Beliančin zo Starej Bystrice.

29. máj 2018 o 7:53 Radoslav Blažek

Aj futbal na dedinách prináša nezabudnuteľné momenty. Diváci, ktorí cez víkend zavítali na šiestu ligu do kysuckej obce Stará Bystrica, len neveriacky krútili hlavami. Veľmi podobný duel sa odohral v rovnakej súťaži v ten istý čas aj v Ochodnici. Žiaľ, v druhom prípade ho prikrášlila chyba v zápise z majstrovského stretnutia.

Uvažoval, že už nebude hrať

V Starej Bystrici, v obci, kde sa môžu pýšiť Slovenským orlojom, padol jeden z najrýchlejších hetrikov futbalovej histórie. Aby toho nebolo málo, zaknihoval ho hráč, ktorý kvôli pretrvávajúcim zraneniam premýšľa nad koncom kariéry. Ján Beliančin prekonal súperovho brankára trikrát za neuveriteľných sedem minút!

„Mám problémy s kolenom. Absolvoval som viacero operácii, dvakrát v tom bol predný krížny väz a raz meniskus. Uvažoval som, že už nebudem hrať. Prichádzali zranenia, navyše mám rodinu, a tak prvoradá je práca. Futbal ma však baví, chcel som to ešte skúsiť na pár minút a nakoniec to takto vypálilo,“ povedal so smiechom hrdina nedeľňajšieho duelu Ján Beliančin.

Jeho tím prehrával v 37. minúte na domácej pôde so zachraňujúcou sa Neslušou 0:2. Ten, kto si možno myslel, že je tento zápas predaný, sa veľmi mýlil.

Beliančin prišiel na ihrisko v 69. minúte a po pár minútach sa začali diať veľké veci. A to nehral súťažne pre zranenie pol roka. Najskôr znížil v 80. minúte na 1:2 Kadáš a v rozpätí 82. až 88. minúty prišli chvíle Beliančina.

„Na 2:2 som vyrovnával po skrumáži. Lopta skákala na päťke, najlepšie som sa zorientoval a ľavou nohou som prekonal brankára. Druhý gól, víťazný, prišiel po spätnej nahrávke Michala Novotného a mojej strele k žrdi pravou nohou. A do tretice mi prišla prihrávka od Radovana Fujaka z ľavej strany. Nemal som už veľa práce, len som pravou nohou dorazil loptu do siete,“ vysvetlil s úsmevom strelec expresného hetriku.

Hráči i tréner sa po zápase smiali, svojho spoluhráča podpichovali.

„Je to aj ich zásluha, dali mi naozaj skvelé prihrávky. Čo sa týka „poplatku“ za tento hetrik, tak o tom sme sa ešte nebavili. Doriešime to na tréningu,“ pokračoval Beliančin.

Napriek skvelému výkonu o nejakom vážnom pokračovaní kariéry neuvažuje. Problém s kolenami pretrváva, ani sám si nie je istý, či by vydržal hrať celých 90 minút. Jeho miesto bude už skôr na striedačke a tímu bude pomáhať ako striedajúci hráč.

Obul si nové kopačky

Takmer totožný kúsok sa v ten istý čas stal o pár kilometrov ďalej. V zápase VI. ligy ObFZ Kysúc strelil Peter Čečko, ktorý sa na ihriská vrátil po zranení s kolenom, hetrik za 11 minút.

Keď sme kontaktovali hrdinu zápasu, do telefónu nám prezradil, že v zápise bola jedna chybička.

„Strelil som len dva góly, nie tri,“ povedal Čečko.

Dlhoročná opora Ochodnice nastúpila po zranení v nových kopačkách a ako sa neskôr ukázalo, investícia sa oplatila. Keď prišiel Čečko v 61. minúte na ihrisko, jeho tím prehrával 2:1. O pár minút dostala Ochodnica gól na 3:1 a zdalo sa, že je rozhodnuté.

Od 72. do 82. minúty však prišli chvíle Petra Čečka. Najskôr bol v šestnástke faulovaný, no penaltu nepremenil on, ale jeho spoluhráč Martin Škorík. Podľa zápisu vyzeralo, že Čečko strelil tri góly za jedenásť minút, keďže na 3:3 vyrovnal v 76. minúte a zápas rozhodol v 82. minúte.

„Naozaj, faul v pokutovom území bol na mňa, ale penaltu som nekopal ja (smiech). Tento zápas som vôbec nechcel hrať kvôli problémom s kolenom. Tréner ma tam však poslal na 30 minút a nakoniec som to naozaj oživil. Mám nové kopačky, asi mi priniesli šťastie,“ prezradil útočník z Ochodnice.