Kysučanom stanicu rýchlej lekárskej pomoci nevrátia

Je to definitívne. Rýchla lekárska pomoc v Kysuckom Novom Meste nebude. Potvrdila to ministerka zdravotníctva na stretnutí s petičným výborom.

16. jún 2018 o 9:42 Iveta Hažíková

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Ministerstvo zdravotníctva po trojmesačnom monitoringu v Kysuckom Novom Meste tvrdí, že podrobnou analýzou reálnych diagnóz pacientov zistili, že iba 97 zásahov bolo indikovaných pre zásah lekára.

„Zvyšných 1 655 plne zvládla posádka rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP). Rýchla lekárska pomoc (RLP) tak zasahuje len v 5,6 % prípadov pri primárnych zásahoch, ktoré vyžadujú v posádke lekára,“ informoval komunikačný odbor ministerstva.

Predstavuje to vraj jeden zásah indikovaný pre lekára približne raz za 3 a pol dňa nepretržitej prevádzky. Región Kysuckého Nového Mesta a jeho blízkeho okolia je podľa ministerstva dobre pokrytý okolitými posádkami typu RLP, ktoré majú sídlo v mieste koncového zdravotníckeho zariadenia.

Kysučania sa stretli s ministerkou

V utorok 5. júna sa zástupcovia petičného výboru stretli s ministerkou zdravotníctva Andreou Kaľavskou. „Predstavitelia rezortu zdravotníctva nás ubezpečili o tom, že zrušenie RLP je súčasťou opatrení, ktoré sa uskutočňujú po celom Slovensku a určite nie je cieľom len dodržiavanie nejakých ekonomických ukazovateľov,“ hovorí člen petičného výboru a starosta Radole Anton Tkáčik.

Na ministerstve im vysvetlili, akými zmenami organizácia záchrannej služby prechádza, počnúc využívaním nových mobilných aplikácií záchranármi pri práci, ktoré im umožňujú okamžitú konzultáciu so špecializovanými pracoviskami (neurológia, kardiológia).

Tiež ako sa v prípade potreby zásahov v náročnom teréne alebo počas dopravných kolapsov zabezpečuje letecká záchranná služba. Aj to, že vďaka GPS zariadeniam majú dispečeri v súčasnosti oveľa lepší prehľad o vozidlách a posádkach.

Obyvatelia neskrývajú nespokojnosť

„Zdôraznili sme, že obyvatelia celého regiónu sú informáciou o zrušení RLP znepokojení. Ako predstaviteľom nám túto situáciu pravidelne pripomínajú a opakovane vyzývajú, aby sme sa zasadili o riešenie problému. Napokon vysoký počet ľudí, ktorí petíciu podpísali, to len potvrdzuje,“ argumentuje.

Na stretnutí sa dozvedeli aj to, že práve záchranka z Kysuckého Nového Mesta sa v minulosti pre menšiu vyťaženosť často využívala pri transportoch pacientov medzi nemocnicami. Vtedy ju pravidelne zastupovali záchranári sídliaci v iných strediskách. Znamenalo to, že v okrese nielenže nebola na stanovisku záchranka s lekárom, ale na rozdiel od súčasnosti žiadna záchranka.

Konštatuje, že nie sú nadšení, že domov nepriniesli správu o tom, že záchranka s lekárom je späť v okrese. Na druhej strane pozitívnou informáciou pre nich je podľa jeho slov snaha rezortu o komunikáciu a aj to, že situáciu v okrese Kysucké Nové Mesto v rezorte zdravotníctva teraz podrobne monitorujú. „V budú aj naďalej s prísľubom, že pokiaľ by sa ukázalo, že dochádza k problémom, RLP do Kysuckého Nového Mesta vrátia,“ dodáva.