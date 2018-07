Máte obavy, z čoho budete žiť na dôchodku? Pozor, sú opodstatnené!

Spoliehať sa na to, že sa o vás štát postará, keď dovŕšite dôchodkový vek, je naozaj risk. Slovensko starne a predlžuje s tiež doba dožitia, čo je pre doterajší dôchodkový systém na Slovensku priveľkým sústom.

9. júl 2018 o 15:46

Druhý pilier je záchrannou sieťou, ktorá môže pomôcť riešiť situáciu s vašim dôchodkom do budúcna. (Zdroj: Jozef Jakubco)

Poďme ale pekne po poriadku.

Ako funguje 1. pilier?

Jednoducho vysvetlené, 1. pilier je priebežný dôchodkový systém, ktorý reprezentuje Sociálna poisťovňa. V rámci neho sú osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť, ako aj ich zamestnávatelia, povinné platiť odvody vo výške 18%. Je štátny a zahŕňa v sebe veľkú mieru neistoty. Dôvod? Už dnes je z časti dotovaný priamo zo štátneho rozpočtu, nielen z odvodov akoby sa mohlo zdať a bolo by logické, ale z daní. Bude to fungovať aj keď sa pomer pracujúcich a dôchodcov zmení? Žiaľ nie.. Prvá vec, na ktorú je dôležité upozorniť je to, že starneme, dôchodcov je stále viac a dôchodok poberajú stále dlhšie. Slovensko starne. Predlžuje sa doba dožitia.

A to je pre náš súčasný dôchodkový systém ešte väčší problém, ako rastúci počet dôchodcov. Doba dožitia je pre náš sociálny systém veľký strašiak. Zmes faktorov – starnutie populácie, nízka pôrodnosť, vysoká nezamestnanosť vedú dôchodky do špirály, ktorá skôr či neskôr vyústi do značných problémov. Aké budú vaše dôchodky?

Ako z toho von? Ako si pomôcť? Jedným z riešení je dobrovoľný, kapitalizačný systém dôchodkového sporenia - 2.pilier.

Čo je 2. pilier?

Je to vaša ochrana pred už spomínaným nepriaznivým demografickým vývojom na Slovensku. Ak ste, alebo ak sa rozhodnete pre vstup do 2.piliera, časť odvodov, ktoré odvádzate do sociálnej poisťovne, smerujú na váš osobný dôchodkový účet, vo vami vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej DSS). Môžete si vybrať zo šiestich spoločností (13,5% ostáva v sociálnej poisťovni a 4,5% sa investuje na váš účet, výška odvodov do 2.piliera sa bude každý ďalší rok zvyšovať o 0,25% až pokým nedosiahnu 6%, čo je pre vás pozitívne).

To je príležitosť nasporiť si na hodnotnejší dôchodok a pritom vás to nestojí NIČ navyše – povinné odvody zostávajú rovnaké. Účasť v 2. pilieri vaša peňaženka nepocíti. Naopak, z vašich odvodov vám tak začnú rásť úspory. Tie sú len a len vašim majetkom!

2. pilier nie je založený na solidárnosti, ako 1.pilier, ale práve na spravodlivosti. Koľko si nasporíte, toľko budete mať! Nebude to závisieť od rozhodnutí politikov a možností štátu, ale od vás.

Kto môže vstúpiť do 2.piliera?

- Každý do 35 rokov veku, kto platí alebo už platil odvody do SP

- Dohodári a študenti strednej alebo VŠ, ktorí majú uzatvorenú dohodu o brigádnickej činnosti a zarábajú viac ako 200 Eur mesačne, teda vzniká im aj povinnosť platiť odvody do SP.

- SZČO

- Ženy na MD a pod.

Vezmite to do vlastných rúk!

Máte šancu zmeniť povinné odvody na svoje budúce úspory a postaviť sa zodpovedne ku svojej budúcnosti. Starobné dôchodkové sporenie je dlhodobé a pri ňom tiež platí, že čas sú peniaze. Práve preto je dobré nezačať sa o sporenie na dôchodok zaujímať až po svadbe, či po narodení dieťaťa alebo odkladať rozhodnutie, veď do dôchodku mám desiatky rokov, riešiť to budem neskôr, teraz mám iné priority. Chyba – čas sú peniaze!

Výhody 2.piliera

Sporenie v 2.pilieri je z hľadiska poplatkov jednou z najlacnejších foriem sporenia. Výhoda zloženého úroku, ktorý sa vďaka dlhému časovému horizontu môže postarať o zaujímavý dôchodok. Čas sú peniaze!

Ak sa dôchodku nedožijete, tieto úspory dostanú vaši pozostalí ako dedičstvo

Nepripravujte sa o výnosy v 2.pilieri

Dnes sú úspory sporiteľov v jednotlivých fondoch úplne nevhodne rozdelené. Približne 80% úspor je v garantovaných fondoch. Štát rozhodol, že od februára 2013 sa všetky úspory sporiteľov museli presunúť do garantovaných fondov. Ak ste v tom čase neposlali vašej DSS návratku s pomerom rozdelenia vašich peňazí do fondov, dodnes vaše príspevky smerujú do garantovaného fondu. Čo hrá vo váš neprospech – pripravujete sa o výnosy!

V šiestich dôchodkových správcovských spoločnostiach máte na výber z 2 – 4 fondov. Všetky DSS poskytujú akciový a dlhopisový (garantovaný) fond. No a niektoré DSS majú ponuku rozšírenú aj o zmiešaný a indexový fond.

Čo ukazuje prax?

Ak ste teda do minulého roku nasporili napríklad 5000 Eur v garantovanom fonde, zarobili ste približne 79 Eur za minulý rok (zhodnotenie priemerne 1,57% ročne).

Ak by ste ich však mali uložené v negarantovaných, váš výnos by bol približne 377 Eur, teda takmer 5-násobný (zhodnotenie priemerne 7,54%)!

Ako neprichádzať o výnosy z 2. piliera?

Všetko vám ukáže posledný výpis z vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Pre ľudí v mladšom a strednom veku sú teda vhodné negarantované fondy, ktoré vykazujú síce vyššie výkyvy, ale z dlhodobého hľadiska zarobia s vysokou pravdepodobnosťou podstatne viac, ako tie garantované.

Rozhodnutie je vo vašich rukách

Rozhodnite sa sami, či chcete patriť medzi informovaných sporiteľov alebo sa budete spoliehať len na štát... Informovaný sporiteľ si sporením v 2.pilieri pomôže, no neinformovaný si môže sporením v ňom paradoxne uškodiť.

Ste schopní sa sami racionálne rozhodnúť, do akých fondov smerovať vaše peniaze? Druhý pilier je záchrannou sieťou, ktorá môže pomôcť riešiť situáciu s vašim dôchodkom do budúcna. Veď predsa ide o vaše peniaze a vašu budúcnosť.

HENRIETA HORČIČÁKOVÁ

špecialista I

SOPHISTIC Pro finance, a. s.

