Vandali nemajú hranice. Po trávniku jazdili autom, z bránok ukradli siete

Na ihrisku už našli aj injekčné striekačky či rozbité fľaše.

28. júl 2018 o 15:59 Radoslav Blažek

To, čo sa v noci na dnes udialo vo futbalovom areáli v Čadci, nemá nič spoločné s normálnym rozumom. Keď prišiel doobeda na ihrisko kapitán a hospodár FK Čadca Tomáš Tlelka, uvidel niečo, čo už nemá naozaj obdobu.

Trávnik bol zničený po jazde osobného automobilu, z pomocných bránok ukradli siete. Zdá sa, že vandali sa už nezastavia pred ničím.

„Muselo sa to stať v noci, v takomto stave to ráno našiel hospodár. Ešte včera večer o 20. hodine sme ihrisko valcovali, pripravovali ho na dnešný treťoligový zápas proti Rimavskej Sobote. Ľudia z klubu sa namakajú, aby sme hrali na kvalitnom trávniku, a niekto iný vám to bez mihnutia oka zničí. Je to smutné,“ povedal pre MY Kysucké noviny prezident klubu Daniel Roman.

Vedenie klubu už kontaktovalo primátora mesta Čadca Milana Guru, ďalej Mestský podnik služieb v Čadci, na miesto privolalo mestskú políciu. Nakoľko na ihrisku nie je kamerový systém, odhaliť páchateľa bude veľmi náročné.

„Chybou je, že celý areál nie je komplet oplotený. Ešte včera sme tu dve hodiny upratovali. A čo sme našli? Rozbité fľaše, odpadky, injekčné striekačky. Chodia tu všelijakí feťáci, robia si tu žúrky a ničia majetok mesta,“ pokračoval Roman.

Areál patrí mestu Čadca a nielen na základe týchto posledných udalostí nutne potrebuje kompletné oplotenie a kamerový systém. Inak sa čadčiansky futbal vandalizmu asi nezbaví.

„Je to tak. Chcel by som apelovať na poslancov mesta, aby podporili zabezpečenie ihriska. Veď ide o majetok Čadce a prácu ľudí, ktorí sa o ihrisko deň čo deň starajú. Pred týždňom sme našli posprejovanú tribúnu, teraz zašli vandali ešte ďalej. Nie je už na čo čakať, ihrisko treba oplotiť a potrebujeme aj kamerový systém,“ dodal na záver prezident FK Čadca.