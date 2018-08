Na Slovensku sa dlho neohrial: Michal nabral smer Kamčatka

Sám sa neoznačuje za cestovateľa.

11. aug 2018 o 8:38 František Ujházi

Opäť ste zažili dobrodružný mesiac. Kde všade ste strávili júl?

– Začalo to festivalom Pohoda, z ktorého som však predčasne odišiel štvrtý deň, pretože som musel stihnúť hneď na druhý deň ráno let do Kazachstanu.

Z domu som si zobral pár vecí do batoha a vydal sa aj s kamarátom na cestu. Z Kazachstanu sme na päť dní odcestovali do Kirgizska a potom opäť naspať do Kazachstanu.

Spomenuli ste pár vecí, ktoré ste si zbalili do batoha. Čo všetko to bolo?

– Tento výlet bol, dá sa povedať, tak trochu pokusný. Nechcel som si toho brať veľa, preto som si zobral čisto iba príručnú batožinu. V nej sa nachádzali tri tričká, jedno tielko, dvoje šortiek, zopár treniek, ponožiek, spacák a hamak.

To je naozaj balenie „naľahko“. Čo všetko ste na cestách v Kirgizsku a v Kazachstane zažili?

– V Kirgizsku som bol už pred dvoma rokmi. No vtedy sme sa zamerali na vysokohorskú turistiku. Najskôr sme však prileteli do kazašskej Astany. Ide o veľmi moderné mesto, podľa môjho názoru z neho bude budúci Dubaj.

Je v ňom veľmi veľa peňazí. Kazachstan je obrovskou krajinou, aj presuny v tejto krajine sú veľmi dlhé. Z Astany sme išli nočným vlakom do Alma Aty, alebo ak chcete, zo severu na juh k hraniciam s Kirgizskom. Tam sme strávili zhruba osem dní a odtiaľ sme sa vydali na päť dní do Kirgizska.

Odtiaľ sme sa potom opäť vrátili na šesť dní do Kazachstanu. Za dvadsať dní sme precestovali okolo šestnásťtisíc kilometrov. Vrátil som sa spoznávať ďalšie prírodné krásy, ktoré som predtým nevidel. Išli sme tentokrát viac na východ. V Kirgizsku je na obdiv množstvo krásnej prírody, rôzne kaňony, rieky, púšte. Vyzdvihol by som kazašský kaňon Charyn, ktorý množstvo ľudí prirovnáva k americkému Grand Canyonu. Videli sme množstvo krásnych jazero Kaindy, z ktorého vyrastajú stromy. Úžasné boli tiež Dúhové hory v Kirgizsku.

Stále platí to, že cestujete vždy s nejakým parťákom? Neláka vás cestovať aj samého?

– Doposiaľ som vždy cestoval s minimálne jedným kamarátom alebo väčšou partiou. Do budúcna však určite plánujem aj cestovať sám. Vtedy je človek nútený viac poznávať cudzích ľudí. Tentokrát som však bol na cestách so spolubývajúcim Jančim z vysokej školy.