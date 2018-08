Šéf klubu z Kysúc má zaujímavý koníček, hráči sa vďaka nemu cítia ako profíci

Ján Michalíček z Korne nemá rád, keď sa mu do jeho koníčka niekto „kafre“.

14. aug 2018 o 8:24 Radoslav Blažek

KORŇA. Futbal je najpopulárnejšou hrou na svete vďaka tisíckam nadšencov, ktorí obetujú svoj čas pre tento krásny šport. Žije ním doslovne každá dedina. Inak tomu nie je ani v Korni na Kysuciach, kde fanúšikovia chodia povzbudzovať svojich miláčikov na zápasy VI. ligy Quick Sport ObFZ Kysúc.

Tamojší prezident klubu má zaujímavý koníček, vďaka ktorému sa hráči A mužstva cítia ako profesionáli. Keď pred zápasom prídu futbalisti TJ Kysučan Korňa do kabíny, kompletný výstroj majú nachystaný ako na podnose.

„Mám v tom svoj systém. Každý hráč má na svojom mieste číslo. Podľa toho vešiam dres, prichystám štulpne, trenky a uterák tak, aby to v našej šatni vyzeralo ako vo veľkých mužstvách,“ prezrádza Ján Michalíček.

„Prečo to robím? Aby som našim chalanom čo najviac spríjemnil prípravu pred zápasom. Takou nezištnou odmenou od nich je fakt, že reprezentujú náš klub a obec,“ pokračuje šéf futbalu v Korni.

Podľa jeho slov si túto službičku chalani veľmi pochvaľujú, v šatni tak nevzniká klbko okolo hromady dresov. Hráči sa môžu v pokoji pripravovať na zápas a preberať s trénerom taktiku na daného súpera.

„Ja na oplátku od nich vyžadujem poriadok či už po tréningu, alebo po zápase, aby bolo všetko tak, ako má byť. Zatiaľ sa mi to darí,“ hovorí.

Výsostnú výsadu pripravenej kabíny si užívajú „len“ hráči A mužstva, mládežnícke celky si na takýto komfort musia ešte počkať.

„Samozrejme, okrem pochvaly sa od chalanov občas dočkám aj odmeny. Keďže pivo nepijem, sem tam ma pozvú na pohárik ostrejšieho,“ smeje sa Ján Michalíček.

Svojmu koníčku sa venuje od rekonštrukcie šatní v priľahlej budove pri futbalovom štadióne. Prirodzene, ani on nie je neomylný, a tak najmä zo začiatku aj občas pochybil. Vo svojom hobby má však systém a nemá rád, keď sa mu do jeho práce niekto „kafre“.

„Je to tak. Kým som si zvykol, kto a kde presne sedí, občas sa nejaká chybička stala a niečo bolo vymenené. Ale chalani to prijali vždy v pohode a časom som to už začal robiť popamäti. Malý problém je, že teraz začínam opäť odznova. Obmenil sa nám káder a v mužstve máme viacero nových tvárí. Ale už mám nejaké tie skúsenosti, takže to určite zvládnem,“ dodáva na záver.

Mužstvo TJ Kysučan Korňa odštartovalo svoju púť sezónou 2018/2019 v sobotu 11. augusta domácim duelom s Rakovou. Celok z hornokysuckej obce, ktorý skončil v minulej sezóne na druhom mieste oblastnej súťaže na Kysuciach, by mal v tomto ročníku opäť bojovať na horných priečkach tabuľky.