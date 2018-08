Mal strach zo žralokov. Kysučan pokoril americký La Manche

Ako vôbec prvému Kysučanovi sa podarilo 30-ročnému Františkovi Nehajovi preplávať tzv. americký La Manche – kanál medzi ostrovom Santa Catalina a Los Angeles.

16. aug 2018 o 7:25 Radoslav Blažek, František Ujházi

LOS ANGELES. Spoločne s La Manche sa kanál Santa Catalina považuje za jeden zo siedmich najťažších plaveckých maratónov na svete a za americky ekvivalent kanálu La Manche.

Kysučanovi Františkovi Nehajovi sa po roku 2016, kedy preplával La Manche, podarilo o dva roky neskôr preplávať na začiatku augusta aj kanál Santa Catalina časom 10 hodín 35 minút 13 sekúnd. Pre MY Kysucké noviny poskytol exkluzívny rozhovor.

Prečítajte si tiež: Kysučan dosiahol obrovský úspech!

Máte za sebou druhú veľkú plaveckú skúšku. Tak trošku s nadsázkou, dobre ste si zaplávali?



– Po fyzickej stránke výborne, nemal som vážnejší problém, prialo mi počasie. Ale nebolo jednoduché vojsť do vody o 11 večer a stráviť v nej úplnej tme do brieždenia vyše 6 hodín.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Kedy vo vás skrsla myšlienka, že sa pustíte do amerického La Manchu?



– Catalina Channel je métou mnohých plavcov. Pláva sa z ostrova Catalina do Los Angeles. Po kanáli La Manche som rozmýšľal, čo ďalej s plávaním. Nepodarilo sa mi zanevrieť na tento krásny šport, tak som si predsavzal ďalší cieľ a s chuťou sa začal pripravovať.

Prečo ste sa rozhodli práve pre toto miesto?



– Vedel som o tejto maratónskej trati, ktorá patrí k 7 najťažším na svete. A keďže môj brat študoval a pracoval v Amerike, povedal, že mi pomôže s organizáciou, tak som dlhšie neváhal.

Prečítajte si tiež: Rodákovi z Čadce sa splnil detský sen

Čo všetko ste museli splniť, aby ste sa mohli hodiť do vody a prekonať ďalšiu veľkú prekážku?



– Keďže mám v plaveckom životopise odplávané dlhé trate, nemusel som nič špeciálne splniť.

Aká bola príprava na preplavbu? Kde, prípadne s kým a ako dlho ste sa pripravovali?



– Moja príprava prebiehala v bazénoch a jazerách. Plával som v Čadci, Žiline, Veľkom Mederi, Šútovské jazero a pár jazier v Čechách. Po krátkej pauze som sa pripravoval tak 15 mesiacov. Pokračoval som v tom, čo som vedel. Opakovane mi pomohol Jožko Jedinák, ochotný personál na našej čadčianskej plavárni, rodičia, sponzori. Podpora od snúbenice. Úprimná veľká vďaka.

Plávali ste vyše 10 hodín, poväčšine v noci. Boli aj nejaké krízy, ako ste sa s nimi popasovali?



– Priznám sa, mal som strach zo žralokov. Viete, sú útoky už pri pobreží, naposledy teraz v Egypte. Ja som plával na otvorenom oceáne, tieto živočíchy sú najaktívnejšie v noci. Viditeľnosť vo vode takmer nulová. Kto by nemal krízu. Ale treba zdôrazniť, tých útokov je podstatne menej. Mám veľký rešpekt pred vodou aj pred týmito živočíchmi.

V týchto miestach hrozia aj žraloky. Nemali ste po ceste žiadneho „sparinga“ (žraloka)?



– Chvalabohu, nie, ale boli tulene a delfíny. Vo vode mohlo byť čokoľvek. Keby sme videli žraloka, neviem, či by som mal dostatok času zareagovať.

Ako by ste to porovnali s klasickým La Manchom? Bolo to ľahšie?



– Mal som veľmi dobré počasie, na La Manche nie. Boli veľké vlny. Sú plavci, ktorým vyjde počasie dokonale. Je to dosť o počasí.

Prezradíte nám vaše ďalšie plány?



– Plánujem stále Gibraltár, je tam krásne.

Polovica augusta je stále pred vami. Chystáte sa ešte na dovolenku?



– Po Cataline som zostal v USA s celou posádkou a navštevujeme miesta ako Hoover Dam, Grand Canyon, San Francisco, Las Vegas, Los Angeles.

FRANTIŠEK NEHAJ

Rodák z Čadce sa plávaniu venuje osem rokov. Keď ho zaujalo diaľkové plávanie, skúsil účasť na plaveckých maratónoch. Neskôr prišiel s osobnou výzvou preplávať Lamanšský prieliv. Ten preplával v roku 2016. Teraz si pripísal ďalší veľký úspech a v pláne ma Gibraltár.