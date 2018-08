Ľubomír Michalík: Takáto prehra sa nesie veľmi ťažko

Kapitán nováčika hovorí, že jeho mužstvo odohralo zatiaľ najlepší polčas sezóny.

19. aug 2018 o 15:25 Radoslav Blažek

Nováčik zo Serede vedený kapitánom Ľubomírom Michalíkom zavítal v sobotu na pôdu mužstva spod Dubňa. Hoci mali hostia od 53. minúty zásluhou gólu Olawaleho pomerne prekvapujúco bližšie k víťazstvu, zo Žiliny si neodviezli ani bod. Mrzelo to aj odchovanca čadčianskeho futbalu.

„Ťažko povedať, čo sa stalo. Prvé dejstvo bolo výborné. Odohrali sme vôbec najlepší polčas v lige a Žiline sme boli viac než vyrovnaným súperom,“ povedal po zápase Michalík.

„Po obrátke sme šli do vedenia, všetko išlo podľa plánu, no dostali sme dva zbytočné góly. Jednoducho, Žilina je mužstvo, ktoré dokáže potrestať každú chybičku. My sme mali oveľa väčšie šance, no nedokázali sme ich premeniť. A za to sme pykali. Takáto prehra sa nesie veľmi ťažko,“ pokračoval.

Mužstvo ŠKF iClinic Sereď môže byť napriek smolnej prehre spokojné so svojím doterajším účinkovaním v lige, veď v priebehu piatich kôl získalo na svoje konto sedem bodov za dve výhry, remízu a dve porážky.

„Vstup do sezóny je v poriadku, ale na pocity sa nehrá. Rátajú sa body. Dnes by bol ten bodík zaslúžený a myslím, že aj Žilinčania s tým musia súhlasiť. Ak budeme takto hrať aj naďalej, v lige sa nestratíme,“ povedal na záver stopér s prezývkou „Mecho“.