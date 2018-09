Vedú pred Spartou a Slaviou. Dôveru pri českom ligovom mužstve U19 dostal tréner z Čadce

Tím Eduarda Gábriša nedostal v štyroch úvodných zápasoch sezóny ani jeden gól.

4. sep 2018 o 14:59 Radoslav Blažek

Desať bodov v tabuľke, impozantné skóre 8:0. Najvyššia dorastenecká súťaž v Českej republike má po štyroch kolách prekvapujúceho lídra. Je ním mužstvo z Karvinej, ktoré vedie tréner z Kysúc Eduard Gábriš. Až za jeho zverencami sa momentálne nachádzajú celky ako Sparta Praha, Slavia Praha či Olomouc.

Do sezóny vstúpili s pokorou

Tréner devätnástky MFK Karviná pred sezónou pre klubový web prízvukoval, že do sezóny vstúpi jeho tím s pokorou a prioritou bude záchrana. Tieto slová potvrdzuje aj dnes, v čase, keď sa Karvinej darí.

Prečítajte si tiež: Mal skoliózu, šport mu neodporúčali. V ringu dominuje pod prezývkou Many Bomby

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Sme radi, že sa nám vstup vydaril, ale vôbec, vôbec nič to neznamená. Súťaž je len na začiatku. Máme iné ambície ako väčšina klubov, musíme k tomu stále pristupovať s pokorou. Je to tímová práca, spoločne s kolegami sa tešíme, že to chalanom ide. Môžeme v pokoji pracovať na tej najdôležitejšej veci, ktorou je individuálny rozvoj a napredovanie hráčov,“ vysvetľuje na úvod Eduard Gábriš.

Dorastenci MFK Karviná odštartovali sezónu víťazstvom na pôde Hradca Králové v pomere 2:0, o týždeň neskôr doma hladko zdolali 1.FC Slovácko 4:0. Následne uspeli aj v domácej dohrávke s Českými Budejovicami 2:0 a naposledy získali jeden bod vonku v Mladej Boleslavi, kde znova nedostali gól a remizovali 0:0. V Boleslavi prehrali až na penalty (špecifikum českej súťaže s plusovými bodmi za penalty).

Eduard Gábriš rozdáva pokyny svojim zverencom. (zdroj: FACEBOOK MFK KARVINÁ)

Spôsob hry nezmenia ani proti Slavii či Plzni

Karvinskú devatnástku čakajú najbližšie atraktívni a hlavne nároční súperi. Tréner však verí, že jeho zverenci majú aj na tie najsilnejšie mužstvá.

„Herný koncept resp. spôsob hry sa meniť nechystáme, chceme hrať otvorený futbal. Či to budú súperi ako najbližšie Plzeň a o dva týždne Slavia, budeme hrať tak, aby si hráči otestovali svoje schopnosti proti najkvalitnejším tímom,“ pokračuje.

Mladý tréner z Kysúc viedol v minulosti treťoligové celky FK Čadca či ŠK Javorník Makov, dlhé roky sa venoval ročníku 1999 v Čadci, pôsobil aj pri mládeži v Třinci. V kádri MFK Karviná vedie momentálne aj hráčov zo Slovenska.

„V súčasnosti máme v kádri šesť slovenských hráčov, z toho piati hrávajú pravidelne a jeden z nich je aj reprezentantom. Sú to chalani zo Žiliny, Slovana, Dunajskej Stredy, v U19 sa zatiaľ darí aj bývalemu hráčovi Žiliny Aďovi Gregušovi, rodákovi z Kysúc. Minulý rok si vyskúšal U18 aj Dominik Kubalák z Čadce, ktorému polročné pôsobenie v druhej lige naisto padlo vhod. Samozrejme, že svojich bývalých zverencov z Čadce sledujem a teší ma, keď sa im darí,“ prezrádza tréner Gábriš, a dodáva ešte k ročníku 1999 v Čadci, ktorý trénoval.

„Je však obrovskou škodou, že tím a hráči, ktorí mali naozaj veľkú perspektívu, nedostali možnosť rozvinúť svoj potenciál. Rodičia a zainteresovaní poznali ich výkonnosť, nie je to ani o trénerovi, ale o klube ako takom. Ten čas, tie dva-tri roky im už nikto nikdy nevráti.“

Pripravovali sa na Kysuciach

Pred odchodom do Čiech pôsobil Eduard Gábriš v treťoligovom Makove. Práve do tejto dedinky zamieril so svojimi chlapcami v rámci prípravy pred sezónou.

Podmienky na Kysuciach si pochvaľoval aj vedúci mužstva Karviná U19 Karel Serafín: „V obci Makov sme našli ideálne podmienky. Klubu Javorník Makov ďakujeme za poskytnutú kvalitnú hraciu plochu, príjemné a prajné tréningové prostredie. Naša vďaka patrí aj za kvalitné ubytovanie a výborný servis. V neposlednej rade ďakujeme za pomoc v núdzi autodopravcovi z Vysokej nad Kysucou a celému personálu plavárne v Čadci.“

MFK Karviná U19 na sústredení v Makove. (zdroj: MFK KARVINÁ)

Za famóznymi výsledkami devätnástky pod vedením trénera z Kysúc stoja aj kvalitné zápasy v príprave. Karvinčania si v rámci turnaja v Ostrave zmerali sily napríklad s anglickými celkami Swansea City AFC či West Bromvich Albion.

Výsledky MFK Karviná U19

Karviná – České Budejovice 2:0, Hradec Králové – Karviná 0:2, Karviná – 1.FC Slovácko 4:0, Mladá Boleslav - Karviná 1:0 na pokutové kopy.

Aktuálna tabuľka dorast U19

1. Karviná 4 3 1 0 8:0 10

2. Sparta Praha 4 3 0 1 15:3 9

3. Slavia Praha 3 3 0 0 14:3 9

4. Mladá Boleslav 4 2 1 1 5:2 8

5. Olomouc 4 2 1 1 7:6 8

6. Příbram 4 2 1 1 5:6 7

7. Hradec Králové 4 2 0 2 6:5 6

8. Brno 4 2 0 2 4:4 6

9. Pardubice 4 1 2 1 4:5 6

10. Jihlava 4 1 1 2 6:9 5

11. Plzeň 4 1 1 2 6:10 4

12. 1.FC Slovácko 4 1 1 2 4:11 4

13. Zlín 3 1 0 2 3:4 3

14. Baník Ostrava 4 1 0 3 6:8 3

15. Č. Budějovice 4 1 0 3 2:11 3

16. Dukla Praha 4 0 1 3 3:12 2