Gól roka? Fantóm z Kysúc vystrihol famózne nožničky

Roland Šmahajčík strelil krásny gól, ktorý priniesol jeho tímu tri body do tabuľky.

15. okt 2018 o 15:16 Radoslav Blažek

Bežala 89. minúta zápasu a vyše 150 divákov v mestečku Turzovka na Kysuciach bolo zmierených s tým, že ich tím si s posledným celkom V. ligy skupina A pripíše len bod za remízu 1:1.

Roland Šmahajčík, famózny strelec s ligovými skúsenosťami však predviedol ďalší veľkolepý kúsok, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani Zlatan Ibrahimović. Skvelý center spoluhráča Petra Biboru umiestnil za chrbát hosťujúceho brankára naozaj efektne, keď vystrihol krásne nožničky.

„Gól nožničkami sa mi ešte nikdy nepodarilo vsietiť, aj preto som mal z neho veľkú radosť. Je to ťažký kop spoza hlavy, kde musí do seba zapadnúť veľa vecí a strelec musí mať aj šťastie. Som rád, že sa mi to podarilo a šťastie bolo na mojej strane,“ prezradil na margo exportného kúsku hráč, ktorého prezývajú „Šmaho“.

„Gól padol po centri od Peťa Biboru z pravej strany. Bol som otočený chrbtom k bráne a jediná možnosť skórovať bola nožničkami. Som veľmi rád, že sa mi to podarilo a lopta skončila v sieti. O to viac, že gól znamenal pre nás veľmi cenné tri body,“ pokračoval najlepší strelec súťaže, ktorý v tejto sezóne strelil už 18 gólov.

K slovu sa dostal aj autor prihrávky, ktorý potvrdil, že v osobe Šmahajčíka má Turzovka naozaj skvelého zakončovateľa. Veď od návratu do Turzovky sa tento gólový fantóm pohybuje okolo priemeru dvoch gólov na zápas.

„To, čo Roland dokáže, všetci dobre vieme z tréningu. Takéto zakončenia skúša neustále. Ak má center dobré parametre, vie sa tam dostať a obrana má vždy problém. Popravde, hľadal som jeho hlavu, on si to však urobil po svojom,“ vysvetlil Peter Bibora.