Robíme to srdcom, nie pre peniaze, hovorí majster sveta v silovom trojboji

František Šuška triumfoval na juniorských majstrovstvách sveta do 75 kilogramov.

26. okt 2018 o 10:25 Radoslav Blažek

Keď pred pár rokmi začal zdvíhať činky, ako každý mladý chalan túžil po veľkých svaloch. Vtedy mu ani len nenapadlo, že raz získa titul majstra sveta v silovom trojboji.

Prvý tréning absolvoval doma u kamaráta, makal na sebe viac a viac a postupne si začal merať sily s najväčšími silákmi na Slovensku, v rámci Európy či sveta.

Dnes si môže s hrdosťou povedať, že jeden z veľkých cieľov dokázal. František Šuška, 23-ročný mladík z Kysúc, je majstrom sveta v silovom trojboji v kategórii juniorov do 23 rokov. Zlato vybojoval v hmotnostnej kategórii do 75 kilogramov.

Silák z Kysúc zároveň vytvoril nový európsky a svetový rekord v drepe a celkovo v silovom trojboji v rámci asociácie WUAP v kategórii juniorov do 75 kilogramov.

Ako vyzerala vaša cesta za zlatom?

– Samozrejme, konkurencia bola silná, veď sú to majstrovstvá sveta. Mojím hlavným konkurentom bol Čech Anton Prokeš, ktorý ma pred rokom pripravil o zlato. Aj teraz to dlho vyzeralo, že ma odsunie na druhú priečku. Viedol, no na poslednej disciplíne, mŕtvom ťahu, sa mi ho podarilo predbehnúť a stal som sa majstrom sveta. Celkovo je každá súťaž nevyspytateľná. Nikdy neviete, aké sú okolnosti, v každom momente sa môže všetko zvrátiť a môžete prísť o víťazstvo. To platí v každom športe. Celkovo som si šampionát užil, vytvoril som si osobáky na drep a mŕtvy ťah.

Spomenuli ste osobáky. Na aké čísla sa vám podarilo posunúť vaše maximá?

– Na posledný pokus som drepnul 245 kilogramov, čím som svoj súťažný pokus pokoril o 10 kilogramov a zároveň som vytvoril juniorský svetový rekord. Mŕtvy ťah som posunul taktiež o 10 kilogramov. Z doterajších 230 som sa vyšplhal na 240 kilogramov. Dokopy som v trojboji nadvíhal 622,5 kilogramov. Akurát ma trošku mrzí môj výkon v tlaku na lavičke. Mal som natrénované na viac, ale v niektorých pokusoch som bol proste ako keby zaskočený. Mal som aj na to, aby som drepnul 250 kilogramov, ale aspoň som si niečo nechal do ďalších súťaží (smiech). Boli to moje posledné juniorské majstrovstvá sveta. Teší ma, že sa mi tak zadarilo. Budúci rok už budem bojovať v kategórii mužov. Samozrejme, ani im to nenechám len tak zadarmo a budem bojovať o čo najlepšie umiestnenie.

Vytvorili ste juniorský európsky i svetový rekord v drepe a celkovo v silovom trojboji v rámci asociácie WUAP. Titul je tak jednoznačne v správnych rukách. Sú tieto rekordy bonusom k titulu svetového šampióna, ako ich vnímate?

– Samozrejme, že také niečo poteší pri srdci. Už na majstrovstvách Európy v Poľsku sa mi podarilo urobiť nový svetový a európsky rekord v drepe – 230 kilogramov a celkový total – 590 kilogramov. Keby mi vtedy uznali drep 240 kilogramov, tak by bolo rovných 600 kilogramov. Teraz na majstrovstvách sveta sa mi podarilo 245 kilogramov. Relatívne s rezervou som tak posunul svoj rekord na túto hranicu a taktiež absolútny výkon z 590 kilogramov z ME na terajších 622,5 kilogramov. Samozrejme, je to potešujúce. Ešte čakám, kedy budú aktualizované výsledky a pre radosť požiadam o certifikát. Chcem ho ako pamiatku na moju poslednú juniorskú sezónu.

Keď sme pred pár mesiacmi spolu robili rozhovor, netajili ste sa ambíciou, že raz chcete figurovať v TOP desiatke výkonov na svete medzi mužmi. Stále žijete týmto plánom, ako blízko ste od neho?

– Keď si človek vyhľadá tabuľky najlepších silákov na svete, zistí, že v kategórii do 75 kilogramov robia muži výkony okolo 740 kilogramov a viac. Takže, mne tam ešte chýba veľmi veľa, asi tak 120 kilogramov. Záleží to od toho, či sa na to pozeráme všeobecne, alebo z pohľadu výkonov v danom roku. V celkovom poradí majú prví desiati borci na svete minimálne 750 kilogramov a viac, v danom roku stačí urobiť o niečo menej. Napríklad v minulom roku som bol v rebríčku mužov na svete na 1024. mieste spomedzi približne 10 000 pretekárov. Uvidíme, na ktorom mieste budem po tohtoročných výkonoch. Pred rokom som spravil na MS 535 kilogramov, tento rok som sa tak posunul o 87,5 kilogramu, čo by sa malo pretaviť aj do celkového rebríčka.

Takýmto výrazným tempom sa asi nedá stále posúvať...

– Veru nie (smiech). Budúci rok sa veru neposuniem o 87 kilogramov. Chcem sa však bližšie priblížiť k 700 kilogramom. Uvidíme, aký budem mať rok. V roku 2018 som veľa súťažil. Veď doteraz som bojoval na ôsmich podujatiach a čakajú ma ešte dve. Budúci rok by som chcel absolvovať len tri – Slovensko, Európu a svet, možno ešte nejakú pohárovku. Plánujem sa viac sústrediť na výkony v rámci významných podujatí.

Ako to je po finančnej stránke? O koľko si polepší v tomto športe majster sveta?

– Dostal som medailu, diplom a išiel som domov (smiech).

Naozaj žiadne peniaze?