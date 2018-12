Psychologička: Vianoce sú obdobím stretávania sa rodín, radosti, ale i psychických problémov

Mikuláši, stromčeky a Jingle Bells nám hučia už kdesi od októbra, Vianoce sú viac komerčnou záležitosťou.

21. dec 2018 o 15:20 Radoslav Blažek

Kým väčšina ľudí prežíva najkrajšie obdobie v roku, teší sa z darčekov a čas trávi v kruhu rodiny, iní sa počas Vianoc, naopak, trápia, smútia.

Najťažšie to majú osamelí ľudia, i tí, ktorí počas roka prišli o blízkych alebo sa nachádzajú vo finančných problémoch, často i bezdomovci. Nástrahy so sebou prinášajú reklamy, sociálne siete, lákavé ponuky „čiernych piatkov“.

Práve v tomto období doľahne na ľudí smútok, prichádzajú ťažké myšlienky, zhoršujú sa psychické problémy a depresie, ktoré môžu vyústiť i tým najhorším možným spôsobom.

Viac k tejto téme nám v rozhovore prezradila skúsená psychologička Alena Žabková...

Vianoce sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista, ktoré sú označované ako obdobie pokoja a mieru. Dá sa to o týchto sviatkoch povedať aj v dnešnej dobe?

– Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku. Prinášajú so sebou veľa radosti, šťastia, obdarúvania sa, ale na druhej strane, aj stres a zhon. Kedysi museli ľudia pred Vianocami veľa pracovať, odriekať si. Vianočným sviatkom predchádzal pôst a na Štedrý deň si ľudia dopriali, obdarúvali sa. Boli spojené s narodením Ježiša Krista, symbolom, ktorý ľuďom dodával silu. Dával im vieru o pokračujúcom živote. Dnešná doba prináša k Vianociam nielen všetky tieto posolstvá. Toto obdobie sa, žiaľ, stáva komerčnou záležitosťou. Ľudia sa predháňajú, kto aký darček kúpi, kto minie viac peňazí na materiálne veci, kto má lepší stromček či krajšie vianočné ozdoby. Takmer všetko visí na Facebooku. Podstata Vianoc sa občas vytráca. Veď najkrajšie obdobie v roku by nemalo byť len o večeri či darčekoch. Vianoce by mali byť o spájaní rodín, rozdávaní radosti svojim najbližším. Mali by byť a sú o vôni sladkého pečiva, o spoločnom upratovaní a chystaní sa na ten najkrajší sviatok v roku. Žiaľ, Mikuláši, stromčeky a Jingle Bells nám hučia už kdesi od októbra a Vianoce sú viac komerčnou než duchovnou záležitosťou. Veľa ľudí, zvlášť sociálne slabšie rodiny, veľmi ťažko nesú, že nemajú peniaze a nemôžu sa niekomu rovnať, nemôžu svojim najbližším dopriať hojnosť a dostatok.

Napriek tomu, že sa občas vytráca duchovná stránka Vianoc, stále je toto obdobie tým najkrajším. Paradoxom je fakt, že veľa ľudí prežíva práve v týchto dňoch najťažšie obdobie v roku a trpí psychickými problémami. Ako si to máme vysvetliť?

– Jeseň a jar bývajú také pochmúrne obdobia. Najmä z leta, keď sa kráti deň a býva sychravé počasie, prichádza obdobie, kedy bežne klesá nálada schizofrenikom, depresívnym, emočne labilným či duševne chorým ľuďom. Slnko vykukne len občas, večery sú dlhé, psychické problémy sa najmä v novembri a marci týmto ľuďom naozaj zhoršujú. Pre takýchto osamelých alebo chorých ľudí sú veľmi ťažkým obdobím aj Vianoce. Osamelí ľudia nemajú nikoho vedľa seba, necítia pocit lásky a súdržnosti. Je to aj problém starých ľudí, ktorí sú v domoch dôchodcov a Štedrý deň musia tráviť tam, hoci vedia, že majú niekoho blízkeho, no ten si ho domov nevzal. Je to naozaj obdobie najväčšieho počtu pokusov o siahnutie si na život a zhoršenia zdravotného stavu.

Aké sú hlavné príčiny týchto depresívnych stavov? Týka sa to len osamelých ľudí?

– Treba si uvedomiť, že ľudia naozaj potrebujú s niekým byť. Človek je bio-psycho-socio, sme spoločenský tvor. Najväčším trestom pre človeka je, keď ho takpovediac vylúčia zo spoločnosti. Nejde len o osamelých ľudí či bezdomovcov. Psychické problémy vznikajú, keď vám dá niekto pocítiť, že nie ste pre nich zaujímavý, nemáte čo poskytnúť do debaty, nemáte správny outfit, „in“ vianočný stromček, nejdete počas Vianoc na lyžovačku do Álp a pod. Títo ľudia sa naozaj cítia tlačení do úzadia pozornosti, ako keby nezapadali do tejto doby. Navyše, osamelí ľudia radi pozerajú von z okna, sledujú život na ulici. No v tomto období je väčšina z nás doma, život vonku sa zastaví a zrazu nie je čo sledovať. Je dobré, ak sme vnímaví a vieme o osamelých susedoch, známych a práve počas Vianoc im ponúkneme miesto pri stole, v našom srdci, prejavíme o nich záujem a venujeme im pozornosť.

Pomenovali ste problémy, ktoré sú všade okolo nás. Ako sa im dá vyhnúť alebo predísť? Ako sa dá pomôcť takýmto ľuďom?

– Ťažko povedať, ale podľa mňa je to o každom z nás. Každá rodina by sa mala zamyslieť, o čom a pre koho Vianoce sú. To posolstvo si nesie každý z nás. Vianoce by mali byť viac o duchovnej a nie o materiálnej stránke. Netreba vážiť Vianoce peniazmi, ale tým, koľko času venujeme najbližším, koľko lásky si navzájom vieme dať. Láska nie je darček, láska je to, že môžem pri tebe sedieť, som pri tvojom stole, som vítaný a môžem tam kedykoľvek byť. A práve toto mnohým ľuďom chýba. Treba sa zamyslieť, zastaviť ten rýchly čas, vypnúť Facebook, tablety a počítače. Treba si zahrať karty, zaspievať si koledy, spoločne piecť. Samozrejme, treba aj spoločne rozmýšľať nad darčekmi a nad tým, ako niekoho maličkosťou potešiť. Je dôležité, že ak máme niekoho v domove dôchodcov či v nemocnici, aby sme ho vzali k sebe a strávili tento čas spoločne s ním. Každý, kto vie pomôcť aspoň jednému človeku, by tak mal urobiť.

A čo bezdomovci?

– Ľuďom, ktorí ostávajú vonku, ťažko poradiť. Niektorí z nich sa sami rozhodli zostať na ulici. Víno a lacné pitie im zabezpečí teplo a na chvíľočku únik od reality. Vo väčších mestách existujú charitatívne organizácie, ktoré im pomôžu. Ľudí bez domova prijmú, ponúknu im večeru, nocľah. Podmienkou však je, že musia byť triezvi, čo je často kameňom úrazu. Ak je návyk na alkohol celoročný, tak ten jeden deň im nepomôže. Takže, jediná možnosť je obrátiť sa na takéto organizácie či združenia, ktoré sa tomu venujú. Žiadne terapeutické sedenia na Štedrý deň alebo tesne pred ním nemôžu pomôcť ani riešiť dlhodobý problém. Ak sa chce človek dostať z ulice, je to o celoročnej práci a komplexnej zmene životného štýlu. Na Kysuciach sa bezdomovectvu veľa pozornosti nevenuje, ani neviem, či je niekde nablízku (mimo Žiliny) útulok alebo charita, ktorá by sa im profesionálne venovala.

Vyššie ste spomenuli aj sociálne siete. Sú nositeľom problémov, možno hľadať príčiny vzniku psychických problémov aj tu?

– Je veľký problém selektovať z množstva informácií, čo je a čo nie je reálne, čo prináša úžitok a čo, naopak, škodí. Najnovšou zvláštnosťou človeka je zverejňovanie selfie na internete. Človek si vždy fotil niečo, čo sa mu páčilo a chcel si to zachovať na pamiatku. Boli to fotky z dovolenky, snímky detí a pod. Odrazu sa človek začína zaoberať viac sám sebou, pomaličky z nás rastú „narcisovia“. Našpúlená pusa, také šaty, taká póza... Ľudia si zároveň fotia darčeky, stromčeky, každý sa chváli často aj tým, čo nie je pravda. A citlivejší ľudia, ktorí na to nemajú, sú konfrontovaní s „virtuálnou“ realitou, často nereálnymi možnosťami. Môžu byť nervózni, sklamaní, „tlačení“ do vecí, ktoré im nakoniec neprinášajú uspokojenie.

Trend sociálnych sietí je ale neúprosný. Fotky či videá na Facebooku a Instagrame počas Vianoc zakázať nemôžeme. Čo majú teda ľudia robiť? Zrušiť si konto na sociálnych sieťach?

– Facebook ako taký je fajn, pokiaľ zdieľame informácie, ktoré sú užitočné. Napríklad pokiaľ vyhľadávame recepty, ako kváskovať, ako robiť vianočné guličky, poradiť si navzájom pri pestovaní, liečení, pri vyjadrovaní vlastných názorov na čokoľvek (bez nenávisti, podložené faktami) a pod. To je všetko v poriadku. Ale ak sa na Facebook či Instagram vešajú veci typu: aha, čo mám, aha, čo som si kúpil, tak to už dobré nie je. Navyše, ľudia naozaj zverejňujú mnoho neprávd a užívatelia sociálnych sietí nie sú pripravení na kritické myslenie. Na toto nás v škole nepripravujú. Ľudia nevedia vyselektovať, čo je dobré, čo je zlé, čo je hlúposť, čo je, naopak, užitočné. Facebook je v mnohých prípadoch braný ako absolútna pravda. Najmä starší ľudia, ktorí sa dostanú na sociálne siete, berú všetko ako hotovú pravdu. Oni v minulosti neboli nútení rozlišovať informácie. Tým pádom sú často obeťami podvodníkov.

Keďže škola učí len veľmi málo kritickému mysleniu a podáva informácie, ktoré sa treba naučiť a reprodukovať, internet je tiež takto vnímaný. Ja osobne by som bola za to, aby internet nebol jediný fenomén a zdroj informácií. A možno by som si želala, aby boli zverejňované len skutočné informácie a fakty, nie polopravdy a lži. Ale to je asi nereálne. Veď je to ďalšia závislosť, ktorá nám tu rastie, no nedá sa proti nej bojovať.

Spomenuli ste, že ľudia si často závidia darčeky, predbiehajú sa, kto kúpi ten drahší. Aj z tohto dôvodu sú ľudia, ktorí si na materiálne veci v tomto období berú pôžičky, ktoré následne nedokážu splácať. To im asi nepridá na pohode. Súhlasíte?

– To je opäť otázka kritického myslenia. Treba si zadovážiť len to, na čo mám. A veď čo, veď sa nič nedeje, žijeme len raz, nie? Veď to aj EGO spieva. Takto to proste funguje. Najväčší nezmysel je brať si pôžičku na niečo, čo v prvom momente spôsobí radosť a potom dva – tri roky problém. Ak to nevieme splácať, tak ten problém je aj dlhšie. Ale ako som už spomenula, je to opäť o tom kritickom myslení. Škola nás učí finančnej gramotnosti, ale je naozaj veľa ľudí, ktorí nevedia s peniazmi pracovať. Je jednoduchšie zobrať si pôžičku, ako šetriť dopredu. Mnohí ľudia nevedia predvídať dôsledky svojho správania. Vianoce sú úplne o inom, nielen o ligotavom stromčeku, množstve darčekov a všakovakom jedle. Sú sviatkami pokoja, spolupatričnosti a lásky medzi sebou. To ostatné je doplnok, ktorý má tieto hodnoty znásobiť...

Vianoce sú aj o maškrtení, prejedaní sa. Ľudia na sklonku roka začínajú uvažovať, s akými predsavzatiami vstúpia do toho nového. Len isté percento ich následne aj dodrží. Je dobré si dávať nejaké plány, keď ich potom nesplníme?

– Predsavzatia nie sú zlé. Ak si ich človek dáva, je si vedomý, že by mal niečo robiť inak. Uvedomí si, že možno veľa je, fajčí, málo sa hýbe. Áno, najmä počas Vianoc si ľudia hovoria, že budú menej robiť, viac sa venovať rodine. Práve toto je obdobím, kedy by sme sa mali zastaviť, porozmýšľať, uvedomiť si, čo nerobíme ideálne, aj to, čo nám vychádza a čo sa nám darilo. Takže je dobré dávať si predsavzatia, ale opäť... Treba si klásť reálne ciele, inak môžu priniesť len a len smútok. Každý by mal mať nejaký plán, ideu, ako chce žiť. Nemusí to robiť od 1. 1., meniť veci k lepšiemu je dobré hneď, keď si ich človek uvedomí. A začať môžeme kedykoľvek.

Pomenovali sme rad problémov. Dokáže ich vyriešiť človek aj sám? Alebo je vždy nutné vyhľadať pomoc?

– So smútkom si človek vie poradiť vždy. Smútok je na to, aby človek vedel precítiť radosť. Bolesť je zas na to, aby sme vedeli precítiť zdravie. Hnev musí byť na to, aby sme si vedeli užiť, že sme v pohode, cítime radosť, spokojnosť. Čiže je to taký opačný pól našich emócií. Ide o to, či ten smútok pretrváva dlho, prichádza veľmi často alebo prichádza nečakane a veľmi dlho trvá. Treba rozlíšiť, či nejde o začínajúcu depresiu, alebo len človek nie je v pohode v danom momente. Napríklad zmena zamestnania, odchod detí z domu alebo rozvod, proste ľudia cítia nejaké prázdno. Tým pádom musíme prežívať život inak, sme vykoľajení zo svojho stereotypu. Vtedy je ten smútok úplne normálna vec. Ide však o to, ako človek dovtedy prekonával prekážky. Ak je to niekto naučený hádzať vinu na druhých a čakať pomoc od druhých bez vlastného pričinenia, tak do depresie naozaj môže skĺznuť. Všetko, čo nás v živote stretne, je pre nás dar – výzva – trest a záleží na nás, ako sa k tomu postavíme. Pre mňa je všetko, čo ma v živote postretlo, darom a výzvou.

Otázka na záver. Ako budete tráviť Vianoce vy?

– Každý rok, už v novembri, som mávala kúpené a pobalené darčeky. Pobalené preto, aby mi ich deti neotvorili. Ja som bola taká, že som vždy všetko hľadala a aj som to našla. Moje deti to podedili. Ale keď už raz boli zabalené, nedovolili si to otvoriť. Toho roku je to už trošku iné. Deti mám veľké, a tak sa teším, že syn príde z Bratislavy. Dcéra je ešte doma, budeme všetci spoločne variť a piecť. Prídu k nám aj moji rodičia, aby nemuseli byť doma sami. Spoločne strávime celý Štedrý deň, potom aj Božie narodenie a strávime spoločný čas pri stromčeku, dobrom filme, s dedkom si zahráme karty. Manžel má rád Tri oriešky pre Popolušku a klasické rozprávky, tak si ich nenecháme ujsť ani tento rok. Ak bude pekný čas, vybehneme hore na chatu, nakŕmime vtáčiky, pochodíme si po čerstvom vzduchu, alebo len tak poleňošíme. Vianoce sú naozaj o očakávaní a zastavení sa.