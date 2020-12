Kondičný tréner: Chcieť schudnúť dvadsať kíl za dva mesiace je nezmysel

Ak chcú ľudia schudnúť, musia si podľa Ľuboša Kanálika stanoviť dlhodobý cieľ.

23. dec 2018 o 9:46 Radoslav Blažek

Blíži sa koniec roka, čas, kedy sa stoly prehýbajú pod váhou napečených a uvarených dobrôt. Váha každého z nás ide prirodzene smerom nahor a zvyčajne od 1. januára začíname diétovať.

Žiaľ, vydrží nám to veľmi krátko a len hŕstka z nás dosiahne svoj vytúžený cieľ. Prečo? Kde robíme najväčšie chyby? Ako a s kým trénovať, ako sa stravovať?

Aj o tom sme hovorili s profesionálnym kondičným trénerom Ľubošom Kanálikom...

V markizáckej televíznej šou Extrémne premeny ste boli mentorom a jedným z trénerov Rudolfa Kučáka, ktorý výrazne schudol a ťažký rok zvládol na jednotku. Ako to s „Kučom“ momentálne vyzerá? Spolupracujete ešte?

Článok pokračuje pod video reklamou

– Áno, v nastolenom trende pokračujeme. Rudo cvičí štyri až päťkrát do týždňa, čo je popri jeho povinnostiach naozaj obdivuhodné. Je jeden z mála, ktorý po premenách naozaj ostal pri cvičení. Najzásadnejšia zmena nastala v psychike. Cvičenie sa stalo súčasťou jeho života, baví ho. Rudo sa teší na každý tréning. Neuveriteľne sa posúva vpred, od premien cvičí prakticky nonstop. Áno, stravovanie už nie je také extrémne ako priamo v premenách, ale maká na sebe, drží sa, rok po roku je len a len lepší.

Idú Vianoce a veľa ľudí si láme hlavu s tým, ako si pochutiť na rôznych maškrtách a nepribrať. Je vôbec reálne, aby váha nešla hore?

– Tak to asi nejde (smiech). Väčšinou, keď človek zvýši kalorický príjem a zníži výdaj na dlhšie obdobie, váha proste musí ísť hore. Navyše počas Vianoc sú na stole vysoko kalorické jedlá, či už šalát, koláče, takže to je veľmi komplikované. Samozrejme, sú ľudia, ktorí môžu zjesť takmer všetko a váha sa nepohne a zasa, naopak, niekto priberie aj z malého množstva prehreškov. Je to individuálne a na to treba prihliadať.

Je lepšie, keď si človek dá zo všetkého trošku, ako keď sa úplne „prežerie“. Súhlasíte?

– Určite, ale neklamme si, moja skúsenosť je taká, že ľudia sa dojedia. Stoly sú plné dobrôt, oči to vidia a človek to automaticky zje. Tak to proste je u väčšiny. Ideálne je aj v týchto dňoch zapracovať do denného režimu nejaký pohyb. Je najhoršie sedieť doma pri televízore a len sa prejedať. Tá rovnica príjem – výdaj proste funguje. Takže, odporúčam niekde vybehnúť, prejsť sa a skúsiť jesť striedmejšie a s rozumom. Takto je to možné udržať aspoň v ako-takej rovnováhe.

Blíži sa magický dátum 1. 1. Tento deň je nielen prvým v roku, ale aj termínom, odkedy ľudia začínajú s rôznymi predsavzatiami. Chudnutie nie je výnimkou. Ako na to?

– Treba si dávať dlhodobé ciele. Keď do toho ide niekto s ambíciou schudnúť 20 kíl za dva mesiace, tak to je nezmysel.