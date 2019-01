Rodičia slovenského talentu zmenili prácu a presťahovali sa. Pre syna

13. jan 2019 o 15:54 Radoslav Blažek

Prehrával 5:2 na body v rozhodujúcom sete. V návale emócií vyhodil raketu do vzduchu, mal slzy v očiach, jeho súper bol na koni.

Keďže išlo o súboj oddielových kolegov, podobne ako jeho súper hral bez kouča, ktorý by mohol zápas ovplyvniť taktickými radami.

Hoci bol talentovaný ľavák Jakub Goldír prvým nasadeným hráčom stolnotenisových majstrovstiev Slovenska v kategórií najmladšieho žiactva, v osemfinále sa ocitol na pokraji vypadnutia.

Napínavý zápas svojho syna však sledovala Jakubova mama Alena, ktorá v kľúčovom momente vzala oddychový čas.

„Nakoľko sa stolnému tenisu nevenujem, Jakub žiadne taktické rady nedostal. Len som mu povedala, aby sa vydýchal a pripomenula som mu techniku správneho dýchania,“ spomína na moment z mája 2015 Alena Goldírová, mama úspešného stolného tenistu.

Vtedy 9-ročný odchovanec MSK Čadca napokon zdolal po urputnom boji kamaráta z oddielu Radoslava Šrama, aby nakoniec získal svoj prvý titul majstra Slovenska.

Vtedy asi nikto netušil, že dnes bude mať 13-ročný Goldír na svojom konte až päť zlatých kovov zo slovenských šampionátov vo dvojhre.

Takouto bilanciou sa v tomto veku nemohli pochváliť ani takí borci ako Peter Šereda či Ľubomír Pištej (prvý individuálny titul získal až medzi mužmi), ktorí sú jednoznačne najlepšími stolnotenistami na Slovensku v posledných rokoch.

Keď k tomu prirátame Goldírov svetlý záblesk na majstrovstvách Európy kadetov a momentálne postavenie vo svetovom rebríčku, môžeme talentovaného ľaváka označiť ako veľkú nádej slovenského stolného tenisu.

Goldír - Šramo (osemfinále MSR 2015 - 5. set)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/pPCuNf7gUn4

Futbal ho nebavil

„Keď Jakub nastúpil do prvého ročníka základnej školy, chceli sme ho prihlásiť na nejakú mimoškolskú činnosť, kde by sa mohol trochu odreagovať od školských povinností. Na hudobnú ani na výtvarnú školu chodiť nechcel, tak sme sa spoločne rozhodli, že ideálne by bolo vybrať nejaký šport,“ spomína Alena Goldírová.

Jakub sa chcel spočiatku venovať futbalu, a tak ho rodičia priviedli do tamojšieho klubu.

„Futbal ho veľmi dlho nebavil a my sme zistili, že by pre neho bol vhodnejší individuálny šport. Zvažovali sme plávanie a stolný tenis. Jakub končil prvý ročník základnej školy, keď sme ho priviedli do športovej haly na stolnotenisový tréning MSK Čadca. Do tohto športu sa zamiloval na prvý pohľad a na tréning plávania sme sa už ani nešli pozrieť,“ dodáva otec Miroslav.

Od tohto okamihu strávil Jakub v hale takmer každú voľnú chvíľu. Svoje prvé stolnotenisové kroky urobil pod vedením trénera Bohdana Kormanca.

Jeho motivujúci prístup a dobrosrdečná povaha sú pre začiatočníkov ideálna kombinácia na udržanie záujmu o stolný tenis. Ako sa postupne zlepšoval, začal trénovať so skúsenejšími hráčmi z klubu a s extraligistami.

Presťahovali by sa zas

Výkonnostný rast mladíka z Kysúc nabral raketové tempo. Hoci Čadca patrí medzi kluby, ktoré pracujú s mládežou na vysokej úrovni, Goldír sa už v útlom veku sťahoval za lepšími podmienkami do súkromného stolnotenisového centra v Prievidzi.

Prvotnú ponuku, aby sa vtedy 12-ročný Jakub presťahoval do Prievidze sám a býval spoločne s inými staršími hráčmi a trénerom, rodičia zamietli.