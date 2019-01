Sánkar Ninis po životnom úspechu: Posunúť ma môžu detaily

V 37 rokoch dosiahol najväčší úspech v kariére vo Svetovom pohári.

17. jan 2019 o 17:52 Radoslav Blažek

ČADCA. „Mám manželku, dvojročnú dcéru a už to nie je ako v dvadsiatke, keď sa človek bezhlavo spúšťa dolu korytom. Beriete do úvahy iné priority. Otec, živiteľ rodiny musí dávať na seba pozor.

Rešpekt je, strach tiež. Musím sa s tým opatrne popasovať a nebrať to na ľahkú váhu,“ presne tieto slová povedal Jozef Ninis pre SME vo februári 2018 krátko pred svojou štvrtou účasťou na olympijských hrách.

„Nedávno som spadol a bolí to. Je nebezpečné, keď sane lietajú ponad hlavu. Bolo veľa prípadov, keď sa vzpriečili v dráhe a narazili pretekárovi do chrbtice. Je to nebezpečný šport. Čím som starší, tým mám väčší strach,“ dodal.

Sánkar z Čadce však pred pár dňami takpovediac vyvrátil svoje tvrdenia. Veď v lotyšskej Sigulde dosiahol najlepšie umiestnenie v kariére vo Svetovom pohári, keď skončil na piatej pozícii. Doteraz bola jeho maximom v individuálnej súťaži vlaňajšia siedma priečka takisto v Sigulde. A to má už 37 rokov.

Po úspešnom ťažení zavítal domov, do Tatier, no počas 3-dňovej pauzy si priveľmi neoddýchol.

„Snažím sa dohnať čas s rodinou, veď mám množstvo výjazdov. Trochu oddychu nie je na škodu. Telo je v neustálom strese a potrebuje aj regeneráciu,“ prezradil.

V tréningu mal kolíziu

Cesta Jozefa Ninisa za veľkým úspechom nezačala práve najlepšie. Skúsenému sánkarovi sa počas oficiálnych tréningov nedarili určité prejazdy.

„Dráha bola urobená veľmi dobre. Mal som dokonca aj kolíziu.