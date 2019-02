Peripetie sa zmenili na radosť z hokeja. Roman si užil Winter Classic, so Zvolenom velí Tipsport lige

Na ľade trávi vyše 14 minút, na prvý gól však stále čaká. Nestrelil ho ani v historickom zápase pod holým nebom.

7. feb 2019 o 10:12 Radoslav Blažek

Meškajúce výplaty a súboje na chvoste tabuľky pred prázdnym publikom. Michal Roman si v drese žilinských Vlkov odkrútil neľahkú sezónu 2017/2018. Prešlo pár mesiacov a hokejový život rodáka z Kysuckého Nového Mesta nabral úplne iné obrátky. So Zvolenom sa vyhrieva na tróne tipsportligového pelotónu, kam jeho tím vyniesol triumf v historickom Winter Classic.

Začínal bez hokejky

V regióne Kysúc nebol donedávna žiadny zimný štadión a tak každý, kto sa rozhodol pre kariéru profesionálneho hokejistu, má za sebou náročnú cestu. Výnimkou nie sú ani bratia Romanovci. Tí sa k hokeju dostali okľukou. Keďže v mladom veku trpeli alergiami, rodičia ich prihlásili na krasokorčuľovanie. Až neskôr sa šikovní chalani zvŕtali po ľade aj s hokejkou v rukách.

Na tréningy do Žiliny vozili rodičia Romanovci svojich chlapcov deň čo deň. Každodenné dochádzanie popri práci nebolo jednoduché. To však ešte netušili, čo ich čaká neskôr. Michal mal nastúpiť ako piatak do hokejovej školy, rodičia s tým však nesúhlasili. „Chceli, aby som mal kvalitné vzdelanie a viedol aj v tomto smere normálny život. Tým pádom to odmietli a ja som nemohol pokračovať v žilinskom klube. Najbližšou alternatívou pre hokej bol Třinec, v štúdiu sme s bratom pokračovali v ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste,“ povedal pre MY Kysucké noviny v lete roku 2018 Michal Roman.

Spolu s bratom Milošom, ktorý dnes pôsobí v kanadskom Vancouveri, tak strávil niekoľko rokov v Třinci. Odtiaľ sa presunul opäť do Žiliny, kde strávil spomínanú sezónu 2017/2018. Športové šťastie našiel šikovný obranca a dvojnásobný účastník MS do 20 rokov vo zvolenských farbách.

Túži po prvom góle

V kabíne HKM Zvolen patrí 21-ročný Michal Roman z Kysuckého Nového Mesta medzi najmladších hráčov. A tak si spoločne s ďalšími benjamínkami musí plniť úlohy, ktoré k mladším členom zostavy jednoducho patria. „Ide o klasické úlohy. Pomáhame masérom s balením vecí, zbierame puky a pod.,“ prezrádza Roman.