Neváhal ohroziť vlastný život, aby zachránil iný

Krásnym príkladom ľudskej obetavosti a statočnosti bol počin tridsaťročného Petra z Novej Bystrice, ktorý nestratil duchaprítomnosť a z horiacej budovy vytiahol jej majiteľa.

4. mar 2019 o 7:40 Iveta Hažíková

Na vlaňajší 1. december Ján Chmúra z Novej Bystrice len tak skoro nezabudne. Všetko to začalo tým, že mu vyhasol oheň v olejovej piecke. Chcel do nej olej znova doliať, no došlo k výbuchu a v ruke mu začal horieť kanister. Oheň začal vyčíňať v dielni hospodárskej budovy. Tá je súčasťou rodinného domu, v ktorom sa práve nachádzala jeho mama.

V čase požiaru išiel práve okolo tridsaťročný Peter, ktorý neváhal a rozbehol sa do horiacej dielne. „Ležal som na zemi, mal som popálenú ruku, horeli mi vlasy. Peter schytil kabáty, použil všetko čo mohol, doniesol vodu a snažil sa ma uhasiť. Potom ma vytiahol von,“ spomína na osudné okamihy Ján. Kým dorazili hasiči, bol už mimo ohrozenia života. Požiar vypukol po 14. hodine, na mieste zasahovali dobrovoľní hasiči z Novej a Starej Bystrici i profesionálni hasiči z Čadce.

Škodu vyčíslili na 30-tisíc eur, podarilo sa im uchrániť hodnoty za 70-tisíc eur. Oheň stihol zničiť interiér hospodárskej budovy, dielne a garáže, z ktorej sa našťastie včas podarilo dostať von auto. „Som mu vďačný za záchranu života. Nebyť jeho statočnosti, neviem, ako by to dopadlo,“ dodáva Ján.

V uplynulých dňoch zástupcovia DHZ Nová Bystrica a obce Nová Bystrica udelili Petrovi Adamcovi Ďakovný list za ľudský prístup pri záchrane života.