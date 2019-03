Podgurážený šofér si na seba zavolal policajtov. Zabudol, kde zaparkoval

Namerali mu takmer jedno promile.

5. mar 2019 o 17:05 SITA, Alexandra Janigová

ŽILINA/ČADCA. Podgurážený vodič nevedomky sám na seba zavolal policajtov. Polícia v Žiline totiž prijala oznámenie o krádeži auta z okresu Čadca. "Do terénu išli všetky dostupné hliadky. Po desiatich minútach sa znovu ozval majiteľ. Vozidlo našiel, zabudol totiž, kde ho zaparkoval.

Ako polícia informovala na sociálnej sieti, jedna z vyslaných hliadok si o pár minút všimla vodiča, ktorý svoje auto šoféroval nekoordinovane, a zastavila ho. Vodič nafúkal 0,88 promile a bol to presne šofér strateného auta. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali mu ďalšiu jazdu. Za uvedený priestupok možno uložiť v správnom konaní pokutu od 150 do 800 eur a zákaz viesť motorové vozidlá do troch rokov.