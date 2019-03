Priletel kvôli maturite. Školu by som za hokej nevymenil, hovorí Roman

Šikovný hokejista zamieril aj na ľad a rozdal niekoľko autogramov.

14. mar 2019 o 13:54 Radoslav Blažek

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/yFBO6yfiMR0

Hoci vychádzajúca hviezda slovenského hokeja neodohrala v posledných dňoch ani jeden zápas, má za sebou veľmi náročný program.

Miloš Roman, ktorého draftovalo zo štvrtého kola Calgary Flames, priletel na Kysuce, aby zasadol do školských lavíc a popasoval sa s písomnou časťou maturitných skúšok na Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste.

Hráč Vancouveru Giants následne absolvoval tréning na ľade MM ARÉNY, ktorý sa neušiel záujmu širokej verejnosti. Na záver si zapózoval so svojimi fanúšikmi, rozdal niekoľko autogramov a v rámci besedy odpovedal na viacero zaujímavých otázok od detí až po dospelých.

Šikovného centra, ktorý má vo Western Hockey League na svojom konte 59 bodov za 27 gólov a 32 asistencií, sme po náročných dňoch vyspovedali...

Na Slovensko ste prileteli kvôli písomným maturitným skúškam. Ako ste sa cítili, keď ste po dlhšej dobe zavítali do školských lavíc?

- Bol to taký obrat. Musel som ísť niekde, kde som v podstate celý rok nebol. Chcel som to napísať čo najlepšie, aby som mohol ísť následne ďalej na ústne skúšky. Takže, bolo to pre mňa veľmi ťažké.

Každý športovec cíti pred zápasom napätie, stres. Ako ste zvládali maturitu? Cítili ste väčší stres ako pred zápasom?

- Samozrejme, stres bol a ešte väčší ako pri hokeji. Nevedel som, čo mám od toho očakávať. Nebol som ani ideálne pripravený. Cez sezónu hráme veľa zápasov, je veľmi ťažké držať sa v systematickom učení. Ale dúfam, že som to napísal čo najlepšie.

Maturovali ste z angličtiny a slovenčiny. Z čoho bude lepší výsledok?

- Určite z angličtiny. Zo slohu bola športová téma, to mi padlo ako do karát.

Písali ste o sebe?

- Nie, zameral som to na celý región Kysúc, keďže v téme sme mali priblížiť, aké športové aktivity by sme odporučili kamarátovi z anglicky hovoriacej krajiny. Písal som o možnostiach športového vyžitia v našom regióne.

V škole ste neboli veľmi dlho. Zľutovali sa nad vami profesorky, pomohli vám trošku?