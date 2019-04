Na prvý foťák si zarobil brigádou na stavbe. Snímky mladíka vám vyrazia dych

Snažím sa byť vždy jedinečný a originálny, hovorí mladý fotograf Adam Kuric.

21. apr 2019

Príbeh mladého fotografa z Kysúc začal pomerne nedávno a nenápadne. S bratom začal točiť autíčka, neskôr sa „pozrel“ na svet zhora za pomoci drona a začal robiť svoje prvé snímky mobilom.

Fotenie a natáčenie mu učarovalo a tak zatúžil po prvom foťáku. Nebola to však lacná záležitosť, a tak si na svojho „kamaráta“ musel zarobiť na brigáde v zahraničí.

Dnes vás zábery len 19-ročného Adama Kurica zo Starej Bystrice očaria tak, že ostanete v nemom úžase...

Sociálne siete zásobujete originálnymi fotografiami, ktoré upútajú pozornosť každého človeka. Kedy a prečo ste začali s fotením?

– Facebookovú stránku som si založil 24. februára 2018 cestou na jedno školenie. Odpoveď kamaráta na moju otázku nebola veľmi povzbudivá: ,,Budú sa ti smiať. Zakladať si stránku kvôli fotkám, naozaj? Dnes fotí skoro každý a nezakladá si kvôli tomu stránku.” Ale aj napriek tomu som klikol na tlačidlo založiť stránku. Po desiatich mesiacoch mala moja stránka za posledných 28 dní dosah príspevkov neuveriteľných 117 000 ľudí.

Pamätáte si ešte na svoje prvé fotenie?

– Všetko to začalo videami. Spolu s bratom sme točili naše RC autíčko a asi dva roky som dával na YouTube tieto videá. Postupne ma už prestávalo baviť nahrávať len RC autíčko. Chcelo to zmenu. Túžil som pozrieť sa na svet zhora. Kúpil som si úplne obyčajný dron za pár eur a pripevnil na neho akčnú kameru. To bolo radosti (smiech). Po dlhom presviedčaní mi rodičia prispeli na lepší dron. Vtedy to nebolo ešte také prísne ako teraz, ale keď mám pravdu povedať, za celý čas, ako som s dronom lietal, som sa nestretol s človekom, ktorému by dron prekážal. Lietal som už v rôznych štátoch, jeden z nich je aj Albánsko, kde som mal trošku strach, ale nikto nič neriešil. Po pristátí som mal okolo seba piatich nadšencov. Chceli vidieť fotky, ktoré som nafotil. Každý sa chcel iba pozrieť, ako to vyzerá zhora a bol zvedavý, ako vlastne vyzerá dron naživo, keďže to nie je ešte úplne bežná vec. Pokiaľ nie je daná osoba príliš otravná a netrpezlivá, rád jemne nakloním displej, aby sa mohla pozrieť, ale nie vždy sa to dá. Veď pilotovanie je veľká zodpovednosť. Moja prvá fotografia z drona bola pohľad na našu záhradu kolmo dole.

Ako to išlo ďalej? Veď prvé fotky ste robili mobilom...

– Som chlapec, ktorý nemá rád stereotypné veci. Rád skúšam niečo nové a mám rád výzvy. Chcel som skúsiť niečo nové, začať fotiť ľudí, oslavy, svadby. Dokázal som odfotiť peknú fotku aj s mobilom, ale uznajte sami. Kebyže vám niekto príde nafotiť oslavu s mobilom a chcel by za to ešte zaplatené... No určite nie. Hľadal som vhodný fotoaparát, ktorý by spĺňal moje požiadavky. Našiel som si svojho srdca šampióna (smiech). Išiel som za rodičmi, či by mi opäť neprispeli nejaké euro, keďže išlo o trošku drahší fotoaparát. Ich odpoveď bola rázna: ,,Nie!“ Môj nový cieľ, fotenie portrétov a osláv, musel počkať.