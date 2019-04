Sú Kysuce moderný región? Na túto tému diskutujeme v Čadci

Na tému Smart Cities diskutuje osem fundovaných spíkrov.

23. apr 2019 o 10:47 Magdaléna Paluchová, Radoslav Blažek

Diskusiu na tému Smart Cities sledujeme minútu po minúte:

13:16 Naša diskusia na tému Smart Cities je na konci. Ďakujeme za pozornosť a veríme, že ste si odniesli zaujímavé podnety.

13:13 Blaas reaguje na infraštruktúru: "Elektromobilita je niečo, čo bude postupne prichádzať. Medzistupeň je pre nás elektrická motorka, je mnohokrát lacnejšia, má akurát dopyt po nabíjacej stanici. Musíme budovať sieť nabíjačiek nielen pred nákupnými centrami, ale aj na sídliskách."

13:04 Reaguje aj Martin Zmeko: "Aj infraštruktúra je silná téma. Infraštruktúra nie je na Slovensku úplne pripravená. Sieť máme na veľmi dobrej úrovni, pokrytím sme na tom aj v porovnaní so západnými krajinami dobre. Elektromobilita jednosmerným prúdom nebola riešením, prešlo sa na striedavé nabíjanie. Je síce pomalšie, ale infraštruktúra je pripravenejšia. Každá spoločnosť, zdá sa, ide robiť smart city. Revitalizácia v osvetlení je, povedal by som, základ pri prechádzaní na smart technológie, pretože dokáže vygenerovať úsporu."

13:00 Odpovedá zástupca Slovanetu: "My sme pripravení a schopní rýchlo dostavať stanicu, ktorá pokryje všetky územia, ktoré potrebujeme pokryť."

12:58 Priestor dostávajú aj diváci, Martin Kučerík z Oščadnice sa pýta, či je náš región pripravení na rôzne smart technológie.

12:56 Pobeha z SAD reaguje na otázku ohľadne odpadov z výfukových plynov: "Veľa počúvame o elektromobilite najmä v rámci osobných automobilov. Iná situácia je v prípade hromadných prostriedkov. Ak elektroautobus bude dvakrát drahší ako obyčajný autobus, nie je možné, aby sa zaviedol. Keďže elektroautobus zatiaľ nie je témou, chcem zdôrazniť, že dnes motory - Euro 6 sa považujú za ekologické. To, čo vychádza z výfuku, je čistejšie ako to, čo nasáva. Je to akoby čistička vzduchu."

12:48 "Je skvelé, keď sa koncepčne na začiatku zasadzovania plošne rozvrhne, kde by mali kontajnery byť, aká je donášková vzdialenosť. Samosprávy však môžu zistiť, že toto riešenie nie je pre nich vhodná. Že stojísk by bolo veľmi málo a samospráva by prerobila na vývoze odpadu," hovorí Hricko.

12:44 Ján Hricko zo spoločnosti Redox - Enex reaguje na otázku ohľadne polopodzemných kontajnerov. Uvádza, že v 95% prípadoch sú ľudia k tejto idei prívetiví, no existujú aj sabotéri, ktorí ich poškodzujú. ,,Kontajnery máme po celom Slovensku. Čím väčší je dopyt obyvateľov, tým sa lepšie kontajnery využívajú. "

12:38 Milan Zmeko hovorí o ich platforme CitySys: ,,Platforma zaujala svojou otvorenosťou a schopnosťou integrovať viaceré aplikácie, ktoré sú potrebné pre efektívne riadenie mesta či obce do jedného systému. Prostredníctvom CitySys je možné monitorovať, vyhodnocovať, riadiť, následne analyzovať údaje, zvyšovať efektivitu správy miest a obcí, znižovať celkové náklady na prevádzku a prinášať lepšie podmienky pre život občanov a podnikanie."

12:35 "Smart city nedokáže urobiť jedna firma. Máme partnera na oblasť bezpečnosti, oblasť ovzdušia. No nemáme odborníkov na meranie prašnosti a na vyhodnocovanie dopravy," dodáva Zmeko.

12:31 Hovorí Milan Zmeko – IoT Development Manager, OMS, a.s.: Problematika parkovania je jednou časťou smart city technológií. Je úplne ideálne, pokiaľ sa dá spojiť, že občan si dokáže pozrieť voľné miesto a dokáže cez aplikáciu ešte aj zaplatiť."

12:23 Diskusia plynule pokračuje, reaguje Martin Luknič: "Pomocou aplikácie "Zaparkuj to" - senzor, ktorý získava informáciu, riešime problém primárne vonkajších parkovísk na otvorenom priestore, kde nemáme jednoduchú cestu zistiť, či ponúkajú miesta na parkovanie. Potrebujeme tu dať senzor, ktorý je jednoducho inštalovateľný, odovzdáva informáciu o tom, či sa vozidlo nachádza na určitom mieste. Táto obsadenosť je kontrolovateľná prostredníctvom aplikácie."

12:20 Zástupca primátora vidí veľký problém v doprave na Kysuciach. ,,Do priemyselného parku, ktorý sa teraz rozširuje, budú denne cestovať desiatky ľudí. Ak ich presvedčíme, aby cestovali alternatívnou dopravou, môžeme absolútne pomôcť doprave."

12:19 "Snažíme sa občanov edukovať aj prostredníctvom nášho youtube kanálu, aby informácie z mesta išli priamo k občanom," pokračuje Strapáč.

12:17 Zástupca primátora ďalej uvádza, že je dôležité, ako ku smart technológiam pristúpia občania. "Poviem príklad, na jednom sídlisku sa nám polopodzemné kontajnery plnia odpadom, ktorý tam nepatrí. Úplne iná skúsenosť je na druhom sídlisku, kde sú ľudia s tým stotožnení, dokonca sa kontajnery nemusia vynášať tak často."

12:12 K slovu sa dostáva Peter Strapáč: ,,Mesto musí pracovať pre ľudí. Je náročné mať víziu v každom segmente. Veľa projektov nie je možné financovať len z vlastných zdrojov mesta. Samospráva musí často vo veľmi krátkom čase zvládnuť celú dokumentáciu. Povedzme si, máte projekt na bezplatnú wifi sieť v celom meste, v tom čase, ľudovo-povedané, vyhodia projekt na implementovanie polopodzemných kontajnerov. A v tomto narážajú mesta na ďalšie a ďalšie problémy."

12:06 "Zaoberáme sa aj zdieľaním bicyklov, ľudia radi prejdú na bicykli 2 - 3 km, akoby mali štartovať auto. Naša obec sa chce zaoberať aj výstavbou stojanov na bicykle. Ľuďom musia byť vysvetlené ich výhody, aby ich naozaj začali využívať," dodáva Grapa.

12:04 "Určite sú veci, ktoré nie sú komerčné, ale je vo verejnom záujme, aby ich mesto zaplatilo. Projekt integrovanej dopravy sme rozšírili aj do Oščadnice. V Krásne je veľký terminál, kde budú parkovacie miesta, miesta pre autobusy. Ľudia, ktorí sa dovezú vlakom, presadnú na hromadnú dopravu, lebo budú vedieť, že ich spoj čaká. Chceme urobiť veľký terminál. Veď prímestská doprava by mala slúžiť aj na kratšie úseky, pretože ak ľuďom dáte rýchlejšiu a efektnejšiu službu, využijú ju," hovorí Grapa.

(zdroj: )

12:00 O slovo sa hlásia zástupcovia miest Jozef Grapa (Krásno nad Kysucou) a Peter Strapáč (Čadca). Prvý dostáva slovo Jozef Grapa.

11:58 "Ako môžeme riešiť problém prímestskej dopravy? Napríklad na trase železníc Senec - Bratislava sme požičiavali e-skútre do vlaku. Človek si na palube vlaku požičal e-skútre, odviezol sa do práce. Nie je to komplexné riešenie dopravy, no osvedčila sa nám používanosť," hovorí o jednom z riešení dopravy Peter Blaas.

11:53 SAD využíva GPS, to ponúka informáciu aj pre dispečerov, či autobusy idú na čas. Ale aj informačné tabule, ktoré informujú cestujúceho o reálnom čase príchodu autobusu. "Ak takáto informácia nie je, cestujúci ostáva v neistote, či jeho spojenie príde," zdôrazňuje Pobeha.

11:50 "Je takmer stopercentný nárast automobilov. Dnešná generácia už rozmýšľa inak: či naozaj potrebuje automobil, zvažujú to pri cestovaní do práce. To je cesta, ako odľahčiť cestné komunikácie," pokračuje Pobeha.

11:46 Peter Pobeha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SAD Žilina, reaguje na otázku ohľadne komunikácie s cestujúcimi: ,,Zavedenie cestovných kariet bol jedným z prvých spôsobov, ako získavať dáta o cestujúcich. Na základe toho sme vedeli vyhodnotiť, kde sú toky cestujúcich, kde je doprava dôležitá, kde je ich treba navýšiť a kde naopak možno znížiť."

11:42 K slovu sa dostal aj Ján Hricko, výkonný riaditeľ, REDOX – ENEX: ,,Téma ukladania odpadov do zeme vznikla inšpiráciou v zahraničí, no nie vždy sa dá presne také riešenie implementovať na Slovensku, nie všetky riešenia sú tie najlepšie. Myslím si, že v samosprávach pracuje dosť kvalitných ľudí, aby si vedeli vyhodnotiť, ktoré riešenie má pre obec zmysel."

11:38 "Musíme začať komunikáciou o problémoch, ktoré ľudí trápia. Na mestách pozorujeme, že sú ľudia, ktorí sú pre danú tému nadšení. Tí vedia zatlačiť na ostatných ľudí, robia spomínanú edukáciu," dodáva Luknič.

11:36 Martin Luknič z Orange Slovensko: ,,Keby som na túto tému diskutoval v roku 2016, musel by som povedať, že pri zavádzaní smart technológií by sme museli začať edukáciou. Už sme si to odskákali, vysvetľovali sme, aké sú možnosti, ako smart technológie využívať. Dnes sme na tom už oveľa lepšie."

11:34 Na záver svojho rozprávania Peter Blaas uvádza jednu z reálnych skúseností: "Primátor Kežmarku potreboval dostať do informačného systému všetky rozpočty, aby mal prehľad a informácie o financiách. Takýto prehľad mu pomohol lepšie spravovať mesto."

11:32 Hlavným problémom, s ktorým sa Peter Blaas stretáva je skúsenosť, resp. neskúsenosť miest a riziko nesprávnej implementácie financií. "Snažíme sa obciam ponúkať dotačné projekty, kedy obec získava skúsenosti a môže sa následne rozhodnúť, či do projektu pôjde naplno," hovorí.

11:31 "Máme vlastný technologický vývoj u nás vo firme. Keď príde nejaká téma, ktorá je neštandardná, vieme ponúknuť riešenia," pokračuje Blaas.

(zdroj: )

11:29 Riešenia, ktoré ponúka spoločnosť Antik Telecom, prezentuje Peter Blaas, Business Development Director: "Keď kopeme optické siete, predtým osobne vyrazíme za vedením mesta a predým sa radíme s mestom, čo v rámci tejto zmeny ešte môžeme urobiť."

11:27 Martin Varga zo spoločnosti Slovanet: ,,Riešenia sú postavené na tom, aby boli blízke ľuďom. Každý chce mať v meste čisto. Začali sme hľadať, čo mestá trápi, riešenia, ktoré sú celkové, komplexné. Smart vaste motinoring: skladá sa zo siete a aplikácie. Dokážeme merať zaplnenosť odpadových nádob a tým zabezpečiť čistejšie mesto. Ďalšou technológiou je Smart environment - meranie kvality ovzdušia, prašnosti, CO2."

11:23: "Niekedy sa stáva, že všetci ľudia - technicky šikovní, sú v súkromných spoločnostiach, lebo práca vo verejnom sektore nie je pre nich príťažlivá," dodáva Milan Zmeko, IoT Development Manager, OMS, a.s.

11:21 "Problémy sa musia zmapovať, treba im dať nejakú prioritu a dať si stratégiu, ktorá je dlhodobo záväzná. Mal by existovať projektový manažér, ktorý sa bude takýmto plánom dlhodobo zaoberať. Odporúčam tieto problémy diskutovať so súkromným sektorom. Často sa stáva, že spoločnosti sú vnímané ako nepriateľ, ktorý sa snaží len predávať," hovorí Zemko.

(zdroj: )

11:17 K slovu sa dostal Milan Zmeko, IoT Development Manager, OMS, a.s.: ,,Vrátim sa k životnosti technológií, veľa z nich rýchlo stárne - ako osvetlenie inštalované na 10 - 20 rokov. Na Slovensku sme videli veľa pilotných projektov. Starostovia vedia, čo ich mesto potrebuje. Je potrebné identifikovať problémy a potreby mesta."

11:15 "Odovzdali sme do prevádzky ďalšiu cyklotrasu dlhú vyše 40 km. Všetky parkoviská máme obsadené v súvislosti s tým, pretože pribudli návštevníci do nášho mesta. Technológiami ale nevybudujeme parkovacie miesta. Všetky technológie, ktoré sú vhodné pre ľudí, treba zavádzať A každé mesto má svoje postupy, ako ich uplatniť," hovorí primátor.

11:11 Ako druhý sa k slovu dostal primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa: "Smart technológie sú všetko, čo zlepší život ľuďom. Ušetrili sme na kúrení vo všetkých budovách, nikdy sme nehovorili, že sú to smart technológie," vysvetľuje.

11:09 "Elektronizácia, dostupnosť služieb, prehľadné webstránky, dostupné formuláre sú výzvou pre mesto. Výzvou je, aby sme obyvateľom uľahčili komunikáciu s mestom," dodáva zástupca primátora.

11:08 "Doprava je vo veľmi zlom stave, ale vieme dobre, že návštevník alebo bežný obyvateľ má dopyt po parkovacích miestach. Je to aj otázka na mojich spoludiskutérov, v čom môžu mesto a spoločnosti diskutovať, pretože spoločnosti majú know-how, myšlienku, ktorú môžu aj do nášho mesta Čadca pretaviť."

11:06 Moderátor Jaroslav Kizek otvára diskusiu. Prvou diskutovanou témou - ako by sa malo začať s budovaním inteligentného mesta. Slovo dostáva Peter Strapáč, viceprimátor mesta Čadca. "Každé mesto má na to svoj uhol pohľadu a svoju stratégiu. S budovaním smart technológií sme na začiatku. Ministerstvo hospodárstva len nedávno vydalo dokument podpory smart technológií. Ja vidím potenciál v doprave."

11:01 Začíname, moderátor Jaroslav Kizek privítal spíkrov a hostí dnešnej diskusie.

Vydavateľstvo Petit Press pripravilo v rámci série podujatí MY S VAMI ďalšiu diskusiu na tému Smart Cities. V utorok 23. apríla 2019 diskutujeme v okresnom meste Čadca. Na tému modernej samosprávy sa vyjadrí osem fundovaných spíkrov.

Diskusiu o moderných trendoch budeme sledovať minútu po minúte, sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Kysuce.

(zdroj: )

INFO

Kedy: 23. apríl 2019, 10.45 – 13.30 hod.,

Kde: Kultúrny dom, Matičné námestie 1434/11, Čadca

Moderátor: Jaroslav Kizek

Témy diskusie

Kysuce - moderný región pre život

Optická infraštruktúra v regiónoch a mestách

Mobilita a integrovaná doprava

Odpadové hospodárstvo

Bezpečnosť v obciach a mestách, modernizácia kamerových systémov

Bezpečnostné Smart prvky

Hostia diskusného fóra Smart Cities v Čadci

Peter Strapáč, zástupca primátora Čadca

Jozef Grapa, primátor Krásna nad Kysucou

Peter Blaas, Business Development Director, Antik Telecom

Peter Pobeha – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, SAD Žilina

Martin Varga – Sales Manager, Slovanet

Martin Luknič – ITS Specialist, Orange Slovensko

Milan Zmeko – IoT Development Manager, OMS, a.s.

Ján Hricko – výkonný riaditeľ, REDOX – ENEX