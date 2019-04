Vo Svrčinovci spustili petíciu, žiadajú aj o odklonenie kamiónov

Najväčším problémom je kritická dopravná situácia a častá neprejazdnosť obce.

24. apr 2019 o 10:20 Iveta Hažíková

SVRČINOVEC. Obyvatelia Svrčinovca podpisujú petíciu za urýchlené zabezpečenie ochrany chodcov. Ide aj o odklonenie kamiónovej dopravy, alebo jej časové obmedzenie v ranných hodinách, v čase od 6. do 8. hodiny, potom od 12. do 16. hodiny, aby sa dostali deti bezpečne do a zo škôl. Žiadajú o zvýšený policajný dozor na hlavnej ceste I/11 v rámci celej obce, osvetlenie priechodov pre chodcov, zníženie rýchlosti, pripájajú ďalšie požiadavky.

Rokovaní s políciou bolo viacero

„Samozrejme, že som rada, že sa stavia úsek diaľnice D3 Čadca Bukov – Svrčinovec, ale neúnosné kolóny, ktoré už nie sú len na začiatku a konci týždňa, veľmi komplikujú život našim obyvateľom. Dostať sa napríklad do 6 km vzdialeného mesta, napríklad do zdravotníckeho zariadenia, je možné len cez Českú republiku, čo je približne 6 km navyše.

Aj preto sme sa pridali k žiadosti o navýšenie vlakových spojov,“ vysvetľuje starostka obce Renáta Majchráková. Jednou z možností, ako upozorniť na kritickú situáciu, by bolo aj zablokovanie dopravy. Podľa názoru starostky však zablokovať už aj tak zablokovanú komunikáciu by zrejme nemalo význam.