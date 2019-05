Futbal v Čadci je na kolenách. Dlh klubu sa vyšplhal na 50 tisíc eur

Začína zápas o záchranu čadčianskeho futbalu.

20. máj 2019 o 18:39 Radoslav Blažek

Do konca prebiehajúceho futbalového ročníka ostáva odohrať už len štyri kolá. Futbalisti FK Čadca sú v závere TIPOS III. ligy Stred v neľahkej situácii.

Nachádzajú sa na spodných priečkach tabuľky a v každom majstráku budú bojovať o holý treťoligový život.

Najťažší zápas však čaká Čadcu na úplne inom fronte. Klub dlhodobo dlží finančné prostriedky hráčom, trénerom či dopravcovi, ktorým už došla trpezlivosť a nemienia v takejto situácii pokračovať v práci okolo futbalu ďalej. V skratke povedané, začína sa zápas o záchranu futbalu v Čadci, ktorého dlh sa vyšplhal už na 50-tisíc eur.

Peniaze dodnes nevidel

Klub nemá resty len voči hráčom či trénerom, neuhradené záväzky eviduje aj spoločnosť Tomitour, zastúpená Antonom Kvašňovským, ktorý zabezpečuje dopravu mužstiev mládeže i dospelých. „Dlžia mi okolo 6-tisíc eur. Je to dlh, ktorý sa nabalil v minulom roku počas jesennej časti. Ľudia zainteresovaní okolo futbalového klubu ma uisťovali, že sa nemusím báť a peňazí je vo volebný rok dosť. V lete roku 2018 som veľa jazdil v zahraničí kyvadlovú dopravu. Keďže sa futbalový ročník začal od augusta a ja som bol mimo Slovenska, musel som zabezpečiť dopravu na vlastné náklady. Napýtal som ďalších dopravcov, ktorých som ja osobne zaplatil, aby mal FK Čadca zabezpečenú dopravu. No peniaze som nevidel dodnes. Ak sa situácia nezmení a svoje peniaze neuvidím, budem to musieť riešiť súdnou cestou. Inú možnosť, žiaľ, nemám,“ vysvetľuje rozčarovaný Anton Kvašňovský.

Čo sa ďalej dočítate? - Ako hodnotí situáciu prezident FK Čadca? - Čo hovorí na situáciu primátor Čadce? - Poznajú v klube odpoveď na otázku, či áčko dohrá sezónu?

O spokojnosti sa nedá hovoriť ani zo strany hráčov či trénerov. „Stále sme bez odmien. Na peniaze čakáme od septembra minulého roka. Chalanov to už prestáva baviť, niektorí cestujú aj zo Žiliny na vlastné náklady. Rovnako sú na tom aj mládežnícki tréneri. Situácia v klube je naozaj vážna,“ hovorí Martin Gavlák, gólman FK Čadca a tréner brankárov.

Prezident klubu: Ďalej už nevládzem

S vážnymi informáciami o restoch futbalového klubu sme sa obrátili na prezidenta Daniela Romana. Ten otvorene pre MY Kysucké noviny povedal, že klub je v dezolátnom stave a ocitol sa na pokraji rozpadu.

„Keď sa ma opýtate, komu klub nedlží, tak to bude jednoduchšie vymenovať,“ hovorí na úvod.