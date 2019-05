Kysučania sa konečne dočkajú magnetickej rezonancie

Prvým pacientom by mala nová magnetická rezonancia slúžiť už v lete.

23. máj 2019 o 14:05 Iveta Hažíková

Kysučania by mohli začať využívať pracovisko magnetickej rezonancie už v júli. Za týmto vyšetrením musia zatiaľ cestovať desiatky kilometrov do okolitých nemocníc.

„Elektronická aukcia na dodávateľa prístroja bola ukončená a zmluva s víťazom je podpísaná," informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.

Ako povedala spádová oblasť pre takmer 130-tisíc obyvateľov sa po rokoch čakania konečne dočká kľúčového diagnostického zariadenia. Vyšetrenia magnetickou rezonanciou ročne absolvuje v tejto oblasti takmer 4-tisíc pacientov. „Najviac to ocenia hospitalizovaní pacienti, ktorých často museli prevážať aj do vzdialenejších oblastí. Týmito transportmi trpeli a celkový liečebný proces sa predlžoval,“ povedal Martin Šenfeld, riaditeľ Kysuckej nemocnice v Čadci. Podľa Remencovej žilinská župa novú magnetickú rezonanciu obstarávala v spoločnom balíku v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a nemocnicou. Predpokladaná hodnota zákazky bola 1 milión eur. „Podarilo sa nám vysúťažiť prístroj so 60-mesačným servisom v sume 610- tisíc eur (bez DPH). V najbližších dňoch sa musí dokončiť v Kysuckej nemocnici prestavba priestorov tak, aby boli prispôsobené vysúťaženému typu prístroja. Petíciu za zriadenie pracoviskapodpísalo 25 200 Kysučanov.

„Bude sa nachádzať v časti urgentného príjmu,“ informoval Šenfeld. Podľa jeho slov majú predbežný súhlas na zazmluvnenieod VŠZP, ktorá má v kysuckom regióne približne 88,6 % podiel. „Ostatné poisťovne nám takýto predbežný súhlas nedali, vyjadria sa až po spustení prevádzky,“ konštatoval.

Chorí v súčasnosti cestujú desiatky kilometrov, len aby mohli absolvovať vyšetrenie. Každý deň za ním dovážajú pacientov z Kysúc najmä do Dolného Kubína a Žiliny, no stalo sa, že ich sanitným vozidlom museli viezť až do Prievidze. Boli prípady, že pacient odišiel na vyšetrenie o pol šiestej ráno do Dolného Kubína a vrátil sa o pol piatej popoludní. Pacientom z Kysúc, ktorí sa liečia prostredníctvom odborného lekára v ambulanciách, sa predlžuje v súčasnosti čakanie na magnetickú rezonanciu až na dva mesiace. Už v lete by tomu mal byť koniec.