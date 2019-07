Zisťovali sme: Nákup v prihraničí sa oplatí

Lákajú nielen potraviny, ušetríme aj na tankovaní.

24. júl 2019 o 12:20 Radoslav Blažek



KYSUCE. Bývanie v prihraničnej oblasti považuje azda každý obyvateľ za veľké plus. Túto výsadu dostal do vienka aj región Kysúc, ktorý susedí s dvomi krajinami. S Českou republikou sme dlhé roky tvorili jeden štát, veľmi blízki sú nám, nielen vďaka zrozumiteľnému jazyku, aj Poliaci.

Ľudia z Kysúc, ale aj zo Žiliny a okolia často mieria za hranice za turistikou, kúpaliskami či krátkymi dovolenkami. Mnohí chlapi si tu na dlhé roky našli svojho živiteľa, či už v třineckých železiarňach alebo v baniach na Ostravsku. Z času na čas „migrujeme“ aj za kultúrou či športom. Dôkazom je aj záujem fanúšikov o zápasy aktuálneho českého majstra HC Oceláři Třinec.

Či chceme, alebo nechceme, Česká republika a Poľsko sú neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života.

Vďaka schengenskému priestoru ušetríme na cestách k našim susedom nejaké tie minútky. Veď asi každý z nás si pamätá otravné čakanie na hraničných kontrolách. A pokiaľ hovoríme o šetrení, množstvo ľudí z Kysúc, ale dokonca aj zo Žiliny a okolia mieri za hranice aj za nákupmi. Oplatí sa naozaj nakúpiť v Čechách a v Poľsku?

“ Ja odrazu tankujem a umyjem auto. Majú tam kvalitnú a lacnú umyvárku. Takpovediac, urobím si takú „fullku“. „ Pavol Michalík, obyvateľ obce Čierne

Mliečne výrobky, mäso, ryby, čistiace prostriedky, drogéria, ale aj pohonné hmoty, stavebný materiál, doplnky do bytov či domov. To všetko sa podľa ľudí oplatí nakúpiť za hranicami, najmä v Poľsku. Najbližšie k našim severným susedom to majú obyvatelia zo Skalitskej doliny, aj preto sme sa jedného z nich opýtali, či využíva fakt, že býva v prihraničnej obci.