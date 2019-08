Operná diva pôjde študovať aj vďaka projektu Chlebodarca

Janka od narodenia trpí praktickou slepotou, kvôli ktorej nevidí viac ako na pol metra.

1. aug 2019 o 14:55

Janka bude mať v septembri 22 rokov, nádherne kreslí a keď zaspieva, všetci majú zimomriavky. Vyštudovala operný spev na košickom konzervatóriu a mieri ďalej, na Ostravskú univerzitu, kde bude pokračovať v štúdiu.

Pri letmom pohľade na ňu si človek všimne, že táto vysoká blondína s milým úsmevom sa pohybuje akosi opatrnejšie. Janka totiž od narodenia trpí praktickou slepotou, kvôli ktorej nevidí viac ako na pol metra.

S hendikepom v bežnej škole

Keď mala Janka nastúpiť do školy, otcovi napadlo, že ju skúsi integrovať do tej bežnej. Podarilo sa mu to a dosahovala vynikajúce výsledky. No predchádzali tomu poriadne prípravy.

„Psychologickým poradenstvom sme jej cielene podporovali asertívne správanie, lebo sme vedeli, že sa nájdu deti, ktoré sa jej budú vysmievať. Povedali sme si, že my tie deti nezmeníme, ale môžeme prispôsobiť ju, aby bola odolnejšia,“ objasňuje otec.

Na strednú školu išla na konzervatórium do Košíc, kde ju najprv otec vzal na „skúšobnú návštevu“, aby si presne nacvičila trasu z internátu do školy a späť, ukázal jej dôležité body, obchody, aby bola pripravená aj v tomto smere.

V Košiciach sa jej cesty prepojili s korepetítorkou Irenou Červenákovou, ktorá ju sprevádza dodnes, i hlasovou pedagogičkou Katarínou Gremanovou, ktorá ju učila počas celého štúdia. Po jeho ukončení získala Janka oprávnenie vyučovať spev.

„Janka skončila konzervatórium ako najlepší absolvent v ročníku, čiže aj spomedzi ostatných študijných odborov, nestalo sa, že by nebola pripravená, má aj vynikajúcu hudobnú pamäť,“ hrdo hovorí pani Irena.

Zaujímavosťou, ktorú Janke priniesol jej hendikep, je to, že je v podstate nútená spievať bez nôt. Najprv si ich zblízka prečíta, no potom pri speve je to už nepraktické.

„Musím sa ich jednoducho naučiť naspamäť, keďže na ne nedovidím,“ smeje sa Janka. A to nielen v slovenčine, ale aj v ostatných „jazykoch opery“, francúzštine, nemčine, taliančine, či ruštine.

Spieva, učí, aj kreslí

Napriek tomu, že Janka vyhrala množstvo speváckych súťaží, aj medzinárodnú súťaž v Karlových Varoch, stojí pevne na zemi. Neulietava na nereálnych snoch, aj keď by rada spievala v divadle operu. Po zvukovej stránke by to ani nebol problém, ale tá vizuálna, respektíve orientácia v priestore, by nebola jednoduchá. Tento rok sa venovala aj učeniu na umeleckej škole, prijala to ako výzvu a páčilo sa jej to. Výhodou bolo, že sa mohla venovať len jednému žiakovi a nemusela dávať pozor na celú triedu.

Zaujímavým Jankiným koníčkom je aj digitálna kresba na počítači pomocou grafického tabletu, ktorý jej umožňuje obrazy si zväčšiť, i zmenšiť a pozrieť si ich ako celok. Jej najobľúbenejším motívom sú kone, lebo sa venovala aj jazdeniu a zamilovala si ich.

Projekt CHLEBODARCA, ktorým o. z. BILLA ľuďom pomáha spoločne s Nadáciou Pontis rodinám v núdzi, Janke a jej rodičom pomôže ľahšie prežiť obdobie začiatkov na vysokej škole, keďže jej zabezpečí financie na školné, na cestovanie, i na náklady spojené so štúdiom minimálne počas jeho prvého roku. Pri návšteve Bratislavy pripravili Janke členovia o. z. BILLA ľuďom aj milé prekvapenie.

video //www.youtube.com/embed/_7w1_C2OOQw

Ako sa stať CHLEBODARCOM?

Pomôcť je jednoduché, stačí si v sieti supermarketov BILLA zakúpiť akýkoľvek chlieb a jeden cent z neho poputuje na konci mesiaca vybranej rodine. Finálna suma, ktorú jednotlivé rodiny mesačne dostanú, sa pohybuje v tisíckach Eur.

Pre zákazníkov sa nič nezmenilo, chlieb kvôli projektu drahší nie je - BILLA venuje tieto financie zo svojho zisku. Partnermi projektu sú Nadácia Pontis a Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov.