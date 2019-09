Ceny bytov sú šialené. Už sme ako v Bratislave, hromžia Kysučania

Keď v roku 2004 stál trojizbový byt v prepočte 20-tisíc eur, zdalo sa mi to veľa, hovorí skúsený odborník.

5. sep 2019 o 13:22 Radoslav Blažek

„Chceme kúpiť byt, a tak stále kontrolujem ceny bytov na internete. Ale v Kysuckom Novom Meste je to zatiaľ veľmi drahé. Dvojizbový neprerobený byt aj za 80-tisíc eur je podľa mňa veľa,“ napísal na našej facebookovej stránke Kysuce Patrik Liska. Do diskusie ohľadom cien nehnuteľností sa zapojili aj ďalší čitatelia. „V Čadci na Kýčerke sa ceny bytov pohybujú v cene ako vo väčších mestách. Nebol by to problém, ale prekážkou je práca a to, čo človek za ňu dostane,“ reagovala Anežka Drahá.

Aj ďalšie komentáre Kysučanov mali podobný obsah. Podľa ich slov je cena nehnuteľností na Kysuciach neúmerná mzde za prácu, ktorú odvádzajú. Najviac sa posťažovali na ceny bytov v Kysuckom Novom Meste, ktoré prirovnávajú k Bratislave.

Reakcie ľudí jednoznačne potvrdzujú, že ceny nehnuteľností v posledných rokoch neúmerne vzrástli. Na akú sumu sa môžu vyšplhať? Majú mladí ľudia na to, aby sa mohli zabezpečiť a bývať vo svojom? Sú tieto ceny normálne aj pre náš región Kysúc?

Tieto otázky jednoducho sú témou dňa, zaujímajú každého mladého človeka. Aj preto sme sa rozhodli hľadať odpovede u odborníkov, ktorí majú s predajom nehnuteľností a ich financovaním bohaté skúsenosti.

V roku 2004 stál trojizbák 20-tisíc eur