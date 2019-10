Situácia na Svrčinovci dávno nie je len o kolónach

Kedysi sa tu čakalo na hranici v smere do Čiech, dnes sa na hraničnom priechode Svrčinovec čaká smerom do Čadce. Diaľnica chýba. Situáciu vo Svrčinovci však ďaleko prevyšuje problém dopravy.

15. okt 2019 o 8:49 Magdaléna Paluchová

Tento text vznikol v úzkej spolupráci s našimi čitateľmi. Ďakujeme im za to.

SVRČINOVEC. Hodinové čakanie v kolóne a kamióny nalepené na oknách počas celého dňa. Sedemminútová cesta z prihraničného Svrčinovca do Čadce sa nedá v bežný deň prekonať za menej ako pol hodiny. Zvyčajne je to oveľa viac. V kolónach okrem slovenských či zahraničných kamiónov vidieť najčastejšie len české a poľské ešpézetky, Kysučania Svrčinovec obchádzajú, kade sa dá – cez Milošovú, Čierne – Košice či Skalité a následne Oščadnicu. Na Turzovku či Rakovú sa dá dostať aj cez Milošovú a odbočku na Korcháň. Cesta do Čadce sa však pre Svrčinovčanov stala posledným problémom. Život im otravuje trúbenie, neustály hrmot kamiónov, na následky toho popraskané domy. Niektorí sa kvôli beznádejnej situácii odsťahovali do mesta.

Absurdné obchádzanie

Keď sa Róbert, ktorý býva v blízkosti hasičskej zbrojnice, vracal autom z časti Zátky, ktorá je najbližšie k hraniciam, miesto nekonečného státia v kolóne obišiel celý Svrčinovec cez Milošovú. Cesta zo Zátok k zbrojnici trvá minútu a pol, obchádzka cez Milošovú viac ako pol hodinu.

Situácia na zrútenie však panuje najmä v časti U Mišov, ktorá je bližšie k Čadci. Domy, ktoré sú popri hlavnej ceste, majú kamióny pred oknami neustále, oddýchnu si len cez víkend. „Začne to hukotom v nedeľu v noci bez minútky kľudu. Od piatej rána sú každodenné kolóny,“ opisuje Stano, ktorý býva pri „esíčku“. Tak volajú miestni zákrutu, za ktorou v smere do Čadce cesta mierne stúpa. „Trúbenie je na dennom poriadku, pretože kamión v kolóne zastaví pred kopčekom, ostatným sa zdá, že sa má posunúť. Meral som hluk, je to 85 decibelov,“ hovorí obyvateľ Svrčinovca U Mišov.

Autobusová lotéria

Stano tvrdí, že najviac na situáciu doplácajú ľudia, ktorí musia kvôli kolónam chodiť o hodinu skôr do práce. To je každodenná realita nielen pre vodičov áut, no aj pre tých, ktorí využívajú hromadnú dopravu. Autobus príde načas v smere zo Skalitého po Svrčinovec – rázcestie, potom sa radí do kolóny. V časti U Mišov nikdy nevedia, či autobus príde a kedy.

Kvôli kolónam sa mnohí Svrčinovania snažia využívať železničnú dopravu. Bohužiaľ, v smere do Čadce ide posledný ranný vlak o 7:20, ďalší 13:20. Populárnou sa stala Bohumínska trať nad dedinou, kde obyvatelia využívajú najmä ranné spoje o 7:14 a 8:14.