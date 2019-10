Zanechal poslednú stopu na Mesiaci

Cernan bol veliteľom lode Apollo 17, Kysučanom priniesol kúsok vesmírneho korábu. Nájdete ho vo Vysokej nad Kysucou.

28. okt 2019 o 13:54 Iveta Hažíková

Tento rok uplynulo polstoročie od prvého pristátia človeka na Mesiaci. Išlo o vesmírny program Apollo 11. Zúčastnil sa na ňom aj Eugene Andrew Cernan, ktorého korene siahajú na Kysuce.

Cernan bol takzvaným „kozmickým veteránom“. Patril k trojici astronautov, ktorí dostali príležitosť letieť k Mesiacu dvakrát. Zároveň bol posledným pozemšťanom, ktorý stál na mesačnom povrchu. Vo vesmíre nalietal celkom 23 dní, 14 hodín a 16 minút. Jeho menom nazvali aj planétku č. 12790.

Do lode najskôr posadili figurínu, potom opicu

Najvyšší politickí predstavitelia ZSSR Nikita Chruščov a prezident USA John Fitzgerald Kennedy rozpútali v 60. rokoch minulého storočia priam vesmírnu vojnu. Krajiny rozdelené na socialistický a kapitalistický tábor sa predbiehali, kto je lepší.

Najväčšia nervozita nastala 12. apríla 1961, keď sovieti vypustili do vesmíru prvého človeka vo Vostoku 1 -Jurija Gagarina, pričom let trval 108 minút. V tom istom roku (1961) s Vostokom 2 zožali ďalší úspech. German Titov urobil 17 obletov okolo Zeme.

To spôsobilo, že kongres USA poskytol obrovské sumy na vesmírne projekty. Američania začali s obletmi Zeme s loďami Mercury.

V septembri 1961 najskôr s figurínou astronauta a neskôr so šimpanzom Enosom.

Prvý americký človek, ktorý absolvoval orbitálny let na obežnej dráhe okolo Zeme, bol v roku 1962 John Glen. V roku 1965 začali lety lodí Gemini, pričom išlo už o dvojmiestne lode. Let sa uskutočnil 3. júna 1966, jeho účastníkom bol i E. A. Cernan.

Trojdňová misia mala, okrem iného, dve základné úlohy – jeho výstup do voľného vesmírneho priestoru a spojenie sa s cieľovým telesom, družicou ATDA.

Bolo to vlastne po prvýkrát, čo človek prerušil pevné spojenie s loďou a vstúpil do vesmírneho priestoru pripútaný lanami a hadicami, cez ktoré dostával kyslík. Letov Gemini bolo celkom 12.

Apollo bol najdrahším projektom

Po ukončení programu začal najdrahší projekt Apollo s trojmiestnymi loďami. Cernan absolvoval let Apollo 10 v roku 1969 – trval 8 dní. Posádka mala podľa pôvodného plánu pristáť na Mesiaci, od čoho však upustili, pretože nebol vyskúšaný pristávací manéver.

O mesiac s Apollom 11 (20. júla 1969) pristála posádka v zložení: Colins, Aldrin, Amstrong na Mesiaci. Apollo 17, posádku ktorého tvorili Roland Evans, Harison Schmitt a kde bol Cernan veliteľom lode, pristálo na Mesiaci 11. decembra 1972.

Môžeme s istotou povedať, že posledný odtlačok človeka na Mesiaci je práve odtlačok Cernanovej nohy.

Vesmírna loď Apollo 17 sa s posádkou vrátila a pristála na Zemi 19. decembra 1972. Tento najrozsiahlejší a najdrahší projekt skončil pre nedostatok financií.

Neskôr sa realizovali rôzne spoločné projekty Skylab a Apollo – Sajuz, na príprave ktorých sa zúčastňoval aj Cernan. Bol to však len slabý odvar projektu Apollo. Cernan sa hrdo hlásil k rodisku svojich predkov. Je známe, že pri svojom lete na Mesiac mal so sebou aj československú vlajku.

Do Ameriky ich vyhnala bieda

Kozmonaut sa narodil 14. marca 1934 v Bellwoode, v americkom štáte Illinois, jeho starí rodičia – Štefan a Anna Čerňanovci však pochádzali z Vysokej nad Kysucou.

Od roku 1900 do 1923 sa vysťahovalo zo Slovenska okolo 2,5 milióna ľudí, najviac práve zo severného. Takáto neutešená situácia na konci 19. a začiatkom 20. storočia zastihla i snúbencov Štefana Čerňana a Annu Lučanovú, ktorí sa rozhodli hľadať budúcnosť v USA.

V roku 1900 sa usadili v Chicagu. Štefan začal pracovať v kameňolome. V roku 1904 sa im narodil syn Andrew George. Práca v kameňolome spôsobila Štefanovi problémy s pľúcami, a tak sa v roku 1930 usadil v štáte Wisconsin, kde si zriadil dobytkársku farmu.

Syn vyrástol na tejto farme, v roku 1925 sa oženil s Rozáliou Cihlářovou, ktorá bola pôvodne Češka z Bechyně pri Tábore. V roku 1929 sa im narodila dcéra Dolores a 14. marca 1934 syn Eugen Andrew. Starí rodičia Cihlářovci zomreli v roku 1935.

Slovensko nazýval svojou vlasťou

Cernan navštívil našu krajinu v rokoch 1974, 1994, 2004 a k svojej vlasti, ako Slovensko sám nazýval, mal veľmi vrelý vzťah. Do bývalého Československa zavítal prvýkrát v septembri 1974. Neobišiel ani Vysokú nad Kysucou – rodisko svojich predkov.

Aj keď bol vtedy tvrdý socialistický režim, dostalo sa mu tam veľkého uznania.

Druhýkrát navštívil obec 28. septembra 1994. Na jeho počesť tam vytvorili pamätnú izbu, ktorú osobne otváral za účasti svojej sestry Dolores a dcéry Tracy. Podľa neho pomenovali tiež miestnu základnú školu. Tam sa vtedy astronaut doviezol nie v limuzíne, ale na konskom záprahu. Chcel si pripomenúť detstvo na farme starého otca.

„Cítim teplo v srdci z vášho privítania a vašej prítomnosti. Precestoval som cely svet, videl som veľa miest a stretol mnoho ľudí. Bol som dokonca na mieste, kde sa dostal málokto - na Mesiaci. Nikde ma však neprivítali tak srdečne, ako u vás, a nikdy som nestál na takom výnimočnom mieste, akým je rodisko mojich predkov. Bol som tu pred dvadsiatimi rokmi, stretol som sa s príbuznými, ktorých som nikdy predtým nevidel. Keď som sa vrátil a rozprával svojej rodine o návšteve, iba ťažko som im mohol vysvetliť všetko, čo som cítil. Preto som rád že dnes sú tu so mnou i moja sestra Dolores dcéra Tereza, lebo oni majú tiež slovenskú krv. Keď môj otec a matka zostarli, veľmi túžili vrátiť sa do rodnej krajiny, no, žiaľ, nemali tu možnosť, a preto som rád, že sa tento sen splnil nielen mne ale aj mojim najbližším,“ povedal Cernan pri návšteve obce v roku 1994.

Priniesol kúsok z korábu

Kysučanom vtedy odovzdal vzácne dary – zaliate úlomky mesačných hornín a kúsok z ochranného štítu Apolla 17, ktorý nazývali korábom Ameriky.

„Odovzdávam vám dve veci, ktoré sa šťastné z Mesiaca vrátili na Zem, tou treťou, ktorá prichádza medzi vás, som ja,“ zavtipkoval.

Tretíkrát prišiel na Slovensko v septembri 2004. Zúčastnil sa na vernisáži výstavy v priestoroch Bratislavského hradu – Človek na Mesiaci, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum a Veľvyslanectvo USA na Slovensku. Pri tejto príležitosti mu udelili i čestný doktorát Technickej univerzity v Bratislave.

Národný ústav pre letectvo a vesmír (NASA) priniesla 16. januára 2017 smutnú správu, že kozmonaut E. A. Cernan zomrel.