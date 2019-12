Hokejovo vyrastal v Nórsku. Mohli byť už pred nami, hovorí mladý Kysučan

Matej Macek si vybral inú cestu ako väčšina jeho rovesníkov.

2. dec 2019 o 9:12 Marián Masaryk

Kariéru začínal v Žiline, ale talent rozvíjal v Nórsku. Po rokoch sa vrátil na Slovensko a pôsobí v druhej slovenskej lige. Dvadsaťjedenročný Kysučan Matej Macek nám povedal viac o jeho netradičnej hokejovej ceste.

Patríte medzi bodových lídrov MsHK v tejto sezóne. Očakávali ste, že sa vám bude tak dariť?

Snažím sa len pomôcť tímu najlepšie ako viem a tie body sú zásluhou celého tímu. Som rád za tie body, čo mám, ale vždy to môže byť lepšie. Na to, koľko mám šancí takmer v každom zápase, to mohlo byť už aj lepšie.

S akým gólovým a bodovým ziskom by ste boli spokojný? Máte nejakú vysnenú métu?

Snažím sa na body nemyslieť, lebo vždy, keď na to myslím, to nejde. Snažím sa hrať pre tím, aby sme vyhrávali. O to mi ide v tejto sezóne – byť dôležitý pre tím.

Aká je atmosféra v klube, ktorý zostúpil po 18 rokoch?

Určite by bolo lepšie, keby Žilina nezostúpila, ale stalo sa. Taký je hokej. Teraz sme dostali konečne šancu viacerí odchovanci ukázať, či na to máme a pomôcť klubu vrátiť sa v najbližších rokoch späť medzi elitu. Takže máme určite motiváciu bojovať.

Žilina sa pohybuje v spodnej časti tabuľky. Je reálne, aby sa prebojovala späť do Tipsport ligy už v budúcej sezóne?

Sme mladý kolektív, ešte stále získavame potrebné skúsenosti. Takže uvidíme, čo bude ďalej.

Stanovila si Žilina pred začiatkom sezóny cieľ? Dokedy najneskôr chce byť opäť medzi elitou?

Určite by sme chceli byť trocha vyššie v tabuľke. O návrate do extraligy sme sa nerozprávali.

Je už prestavba klubu dokončená alebo ešte treba veľa vecí zlepšiť?

Vždy je čo vylepšovať. Ale ak mám povedať pravdu, my sa zatiaľ nemáme na čo sťažovať. Je o nás postarané. Zázemie máme určite jedno z najlepších v prvej lige.

Už ako veľmi mladý ste odišli do Nórska, kde ste strávili štyri roky. Čo vás priviedlo do tejto nie práve hokejovej krajiny?