Po premiére v B-tíme MŠK Žilina sa už teší na Štefanský pohár

Kysučan René Holáň pôsobí v MŠK Žilina od svojich jedenástich rokov.

6. dec 2019 o 16:04 Dominika Mariňáková

V poslednom jesennom kole druhej ligy nastúpil prvýkrát v drese žilinského B-tímu v ostrom dueli futbalista René Holáň. Osemnásťročný rodák z Kysuckého Nového Mesta si odbil premiéru v mužskom futbale a urobil tak ďalší krok vo svojej rozbiehajúcej sa kariére.

„Bola to príjemná skúsenosť zahrať si medzi mužmi. Hra bola iná, rýchlejšia, fyzickejšia,“ vyjadril sa na margo zápasu s Dubnicou nad Váhom mladý futbalista.

Hoci rezerva MŠK Žilina podľahla jednému z favoritov súťaže najtesnejším rozdielom, René Holáň nemusí mať hlavu v smútku. Okrem premiérového štartu za B-tím zažíva vydarenú jeseň s výberom MŠK Žilina U19, ktorý vedie tabuľku prvej ligy staršieho dorastu.

„Zatiaľ sa nám darí,“ konštatuje futbalista, ktorý v januári oslávi 19. narodeniny. Žreb súťaže Žilinčanom určil na záver jesene náročných súperov. Stretli sa so Slovanom (Žilina prehrala 1:2, pozn. aut.) a s Trnavou (prehra 5:6) a cez víkend ich čaká ešte súboj s Trenčínom.

Prečítajte si tiež: Hokejovo vyrastal v Nórsku. Mohli byť už pred nami Čítajte

„Napokon je to však celkom dobré vyžrebovanie. Dúfam, že sa nám zadarí a budeme zimovať na prvom mieste,“ hovorí René Holáň. Zároveň dodáva, že na rovnaké umiestnenie sa mladé žilinské mužstvo bude sústrediť do konca sezóny.

Spoluhráči i spolužiaci

René Holáň začínal s futbalom v rodnom meste. „Ocino ma zapísal do klubu v Kysuckom Novom Meste. Tam som začal trénovať, hrávať zápasy. Často sme hrávali proti Žiline, tréneri si ma všimli a v jedenástich rokoch som prešiel do MŠK,“ spomína.

Každý deň cestuje z domova do Žiliny, program Akadémie MŠK Žilina sa mu prelína so školskými povinnosťami. „Chodím na športové gymnázium. V pondelok a v piatok máme jeden tréning, v utorok a v stredu dva. Ráno ideme na tréning a potom spoločne do školy. S väčšinou spoluhráčov totiž chodím do triedy. Vo štvrtok máme plaváreň a v sobotu zápas,“ opisuje týždennú rutinu mladého šošona.