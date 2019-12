Anketa: Ako vnímate dopravnú situáciu vo vašom meste?

Kysučanov sme sa spýtali, čo hovoria na dopravnú situáciu v Kysuckom Novom Meste a s čím majú najväčšie problémy.

10. dec 2019 o 10:09 Iveta Hažíková

Peter Kvasnica, Kysucké Nové Mesto - Za posledné roky ide o enormný nárast dopravy. Pretrvávajúcim problémom je križovatka v Radoli. Vozidlá idúce smerom na obce Radoľa, Lopušné Pažite a Vadičov, nechcene blokujú tie smerujúce na Žilinu. Riešením by bolo rozšíriť cestu o odbočovací pruh priamo na Žilinu. Ďalší neduh mesta predstavuje križovatka pri Lidli. Stretávajú sa tam hlavná cesta a dve vedľajšie, je problém sa zaradiť.

V poslednom období ide o miesto častých dopravných nehôd. Daný úsek by mohla vyriešiť svetelná križovatka. Zlá situácia je i na ďalšom „výjazde“ z mesta, na „povinskom moste“. V tomto úseku v určitých hodinách siahajú kolóny vozidiel až k panelákom na Kamencoch. Je dôležité podotknúť, že samotní vodiči by v mnohých prípadoch toleranciou a ohľaduplnosťou dokázali problémy s dopravnou situáciou v našom meste čiastočne zmierniť.

Rudolf Mlich, Kysucké Nové Mesto - Ako obyvateľ Kysuckého Nového Mesta a zamestnanec firmy Schaeffler som veľmi sklamaný zo situácie okolo diaľnic na Kysuciach. Teraz v novembri sa mal diaľničný privádzač už začať stavať, no nič sa nedeje. V doprave a ani ďalších rezortoch neexistuje podľa všetkého jasný plán, čo je prioritou. Každá vláda mení termíny výstavby. Za trest by som posadil každého ministra a šéfa NDS úradujúceho od roku 1990 do starého auta a vozil ho v špičke zo Svrčinovca do Ružomberka, aby videl na vlastné oči, ako sa žije ľuďom v tejto časti republiky, ako musia každý deň fungovať. Je to katastrofa! Kedy sa aj na Kysuciach konečne dočkáme súvislej diaľnice? Kedy sa naozaj začne stavať to, čo sa predtým odsúhlasilo? Už dnes je neskoro.

Romana Belanová, Kysucké Nové Mesto - Dopravnú situáciu treba rozhodne riešiť vzhľadom k množstvu áut, ktoré mestom prechádzajú, nákladné a kamióny nevynímajúc. Pri takejto intenzívnej premávke sa ako matka bojím dieťa pustiť samé do školy. Súčasná situácia v doprave je traumatizujúca nielen pre vodičov, ale i chodcov.

Juraj Gavlák, Čadca - V Kysuckom Novom Meste, teda meste, kde dochádzam za prácou, je dopravná situácia kritická. Každý jeden deň prejde cezeň množstvo osobných a nákladných áut, ktoré smerujú do priemyselných zón a tým výrazne zhoršujú život bežného občana, teda aj mňa. Nehovoriac o tom, že množstvo automobilov si cez Kysucké Nové Mesto skracuje cestu do svojho vzdialenejšieho cieľa, pričom ničí miestne komunikácie a výrazne zhoršuje kvalitu života ľudí. Prechádzanie cez komunikácie býva často veľmi nebezpečné.

Zlepšenie podľa môjho názoru nastane až vtedy, keď sa dokončí D3 v plnom profile a bude fungovať aj diaľničný privádzač. Vďaka patrí Ľubomírovi Janoškovi, Matejovi Fabšíkovi a ďalším, ktorí neúnavne bojujú za dostavbu D3 v Žilinskom kraji v plnom profile. Investori sem prišli aj vďaka sľubom o diaľnici a zatiaľ sa toho od štátu veľa nedočkali.