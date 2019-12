Kysučan je medzi najlepšími zjazdovými cyklistami Moravy a Slovenska

Vynaložené úsilie a financie po rokoch priniesli ovocie.

11. dec 2019 o 8:14 Marián Masaryk

Takmer desať rokov čakal na takýto úspech. Daniel Vojtuš z Krásna nad Kysucou obsadil celkové tretie miesto v Moravsko-slovenskom pohári 2019 v zjazdovom bicyklovaní.

Dvadsaťdvaročný člen Freeride Kalinov Team absolvoval šesť pretekov v disciplíne Downhill a v kategórii Hobby. Jeho najlepším umiestnením v sezóne bolo štvrté miesto, na ktorom skončil aj v júli vo Veľkej Rači a v záverečných októbrových pretekoch v Bílej.

Mladého Kysučana prekvapilo, že skončil celkovo na pódiu, aj keď ani na jednom podujatí v roku sa nedostal medzi troch najlepších. „Napriek tomu že, som sa celú sezónu umiestňoval skoro vždy na štvrtom mieste, tak na celkovom vyhodnotení to vyšlo na uspokojivé tretie miesto.“

Vojtuš sa zjazdovému bicyklovaniu venuje už desaťročie. Prvé štyri roky jazdieval na vlastnoručne postavenej trati vo Veľkej Rači, posledných šesť rokov preteká súťažne. Cestuje po slovenských, ale aj českých a poľských horských strediskách. V roku 2019 navštívil aj Jasenskú dolinu, Malinô Brdo, Kouty nad Desnou a Wisla Stožek. Ako sa k tomuto športu dostal?

„K športu Downhill som sa dostal prostredníctvom internetu. Jedného dňa som si povedal, že by som mohol dať tomu športu šancu a vyskúšať ho. Začal som jazdiť len tak s kamarátmi na podomácky vytvorenej trati, kde sme trénovali asi tri roky. Potom sme si povedali: ´Poďme to skúsiť súťažne alebo profesionálne´. Začali sme zisťovať, kde sú najbližšie preteky v horskom zjazde. Napriek tomu, že je to dosť náročný šport, čo sa týka financií, Išli sme to vyskúšať. Vtedy sme mali približne 13 rokov. Prvé roky sme sa umiestňovali takmer na posledných miestach, ale nevzdali sme to a rok čo rok sme sa zlepšovali. Až v tomto roku som sa vyšplhal na celkové tretie miesto v Moravsko-slovenskom dhcupe,“ opísal Vojtuš svoju dlhú a náročnú cestu pretekára. Zaútočí v roku 2020 na titul?

„V ďalšom roku mám v pláne zdokonaľovať sa v športe, ktorý má baví. Cez zimu, keď máme pauzu, chcem nabrať lepšiu kondičku, aby som bol pripravený na novú sezónu. Verím, že bude úspešnejšia ako táto. A či chcem zaútočiť na prvenstvo? To je hádam jasné. Každý jeden športovec chce byť čo najlepší vo svojom športe. Na to však budem musieť ešte veľa trénovať a mať aj trochu šťastia.“