Ľubomír Michalík si v sobotu oblečie dres Benficy Čadca

Čadčiansky rodák sa predstaví domácemu publiku v exhibičnom futsalovom stretnutí.

11. dec 2019 o 8:56 Dominika Mariňáková

Už túto sobotu vypuknú v športovej hale Pratex v Čadci futsalové boje s ušľachtilým úmyslom. Najskôr, o 15:00 hod., pôjde o súboj skúseností, ktorý predvedú hráči starej gardy Benficy Čadca v zápase s Výberom futbalových osobností Kysúc. Hlavným bodom športovo-benefičného popoludnia bude duel futsalistov Benficy Čadca s Baníkom Ostrava. Ten je naplánovaný na 16:30 hod.

Želanie zaplnenej haly a dobrej atmosféry

„S Vladom Mudríkom sa poznáme už asi trinásť rokov, z nášho spoločného pôsobenia v FC VSK VŠB-TU Ostrava a vo futsalovom Baníku Ostrava. Takže keď sa Vlado ozval, že mu nevyšla dohoda so Spartou a opýtal sa, či by sme nechceli prísť, len sme ten termín potvrdili s hráčmi a ponuku sme prijali. Vedeli sme, že Vlado dá akcii sto percent a bude to stáť za to,“ prezrádza Karel Murin, tréner futsalového celku FC Baník Ostrava.

Verí, že priateľský zápas, ktorého pointou je pomoc dobrej veci, sa odohrá v dobrej atmosfére a pred zaplnenou halou. Dodáva však, že jeho tím nepredá kožu lacno: „Pýtal som sa, ako máme daný zápas poňať. Či pôjde o exhibíciu alebo o ostrý duel. Odpoveď znela, že domáce mužstvo to berie ako prípravu na tradičný Štefanský pohár a pôjde do toho naplno. A my chceme každý zápas vyhrať. Ak sa nemýlim, tak minulý rok išlo o vyrovnané stretnutie s tesným výsledkom. Takže počítam, že aj tentoraz pôjde o boj do posledných sekúnd.“

Na benefičnú akciu sa poctivo pripravujú aj aktéri prvého zápasu dňa. I keď, trošku netradične, žhavia totiž telefóny. „Zápas vnímame ako dobrú vec s cieľom pomôcť rodinám oboch chlapčekov a prispieť k získaniu potrebných finančných prostriedkov. Príprava spočíva v telefónnej komunikácii. Všetci chceme pomôcť dobrej benefičnej akcii,“ hovorí za Výber futbalových osobností Kysúc Jozef Privarčák.

„Tešíme sa na stretnutie kamarátov a dúfam, že aj na výbornú divácku kulisu. Je to vynikajúca príležitosť stretnúť sa s bývalými spoluhráčmi a zaspomínať si na staré dobré časy a futbalové zážitky. Nepôjde o výsledok, ale o dobrú vec a pomoc tým, ktorí to potrebujú. Všetci sa tešíme, ale osobnosti vyhrajú,“ prorokuje so smiechom.

V podobnom duchu sa vyjadril aj Peter Choluj, zástupca Old Boys Benficy Čadca: „Verím, že pomôžeme dobrej veci a vyzbierame nejaké peniaze pre dvoch chlapcov. Prípravu nemáme žiadnu, my starší to už nepotrebujeme. Teším sa, že sa stretneme s kamarátmi, s ktorými sme sa dlho nevideli a verím, že si zahráme obojstranne dobrý futbal. Zaspomíname si na staré dobré časy, to bude gro našej debaty. Víťaza netipujem, hlavne, nech vyhrá futbal. Víťazmi budú všetci, ktorí sa zúčastnia.“

V zostave s Ľubomírom Michalíkom po 15 rokoch

Pozvanie na sobotňajšie podujatie prijal aj Dušan Dobšovič, prezident Slovenského futsalu.

„Pred zápasom Benficy Čadca s Baníkom Ostrava si minútou ticha uctíme redaktora týždenníka Kysuce Milana Čimboru, ktorý nám pri vlaňajšom benefičnom zápase veľmi pomohol. V drese Benficy sa po dlhých 15 rokoch objaví čadčiansky rodák Ľubomír Michalík, ktorý si vo svojej bohatej kariére zahral napríklad za anglické kluby Leeds United, Carlisle United či za kazašský FK Kairat Almaty. Obliekal aj dres slovenskej reprezentácie,“ dodáva Vladimír Mudrík, ktorý má pod palcom organizáciu tejto benefičnej akcie.

Zároveň doplnil, že okrem bohatej tomboly, v ktorej budú dresy viacerých slovenských či českých futbalových reprezentantov, sa diváci môžu tešiť aj na vystúpenie mažoretkového klubu BELLA z Vysokej nad Kysucou.