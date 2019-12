Poslanci odhlasovali zvýšenie daní aj v Kysuckom Novom Meste

Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu narastie o 10€.

14. dec 2019 o 15:41 Magdaléna Paluchová

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Vo štvrtok 12. decembra sa konalo posledné mestské zastupiteľstvo tohto roku, na ktorom poslanci prerokovali aj návrhy zvyšovania daní a poplatkov za odvoz odpadu, ktoré by mali vojsť do platnosti v januári 2020.

Poslanci prijali návrh zvýšenia daní jednohlasne až na poslanca Mateja Fabšíka, ktorý sa zdržal hlasovania: „Pripisujem to najmä dlhodobému a vyčerpávajúcemu vysvetľovaniu nie len v radoch poslancov. Samotnému schváleniu počas zastupiteľstva predchádzala rozsiahla debata. Poslaneckému zboru chcem aj touto cestou poďakovať najmä za to, že sa správali veľmi zodpovedne a nepodľahli, až na jednu výnimku, populistickému postoju,“ avizoval po skončení zastupiteľstva primátor Marián Mihalda. Daň rodinných domov napríklad porastie od nového roka o 0,10 centov, daň za pozemky mesto nezvyšovalo vôbec.

Poslanci odhlasovali aj zvýšenie poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu o desať Eur. Z doterajších 16,97 € budú obyvatelia od roku 2020 platiť 26, 97 €.

Primátor aj so svojim zástupcom Františkom Šeríkom sa zhodujú, že zvýšenie poplatkov má zastabilizovať mestský rozpočet. Kysucké Nové Mesto už viac nebude za smeti svojich obyvateľov doplácať, na čo boli aj upozornení, pretože zákon to nedovoľuje. Peniaze, ktoré doplácali, chcú použiť na ďalší rozvoj v meste.

„Tento poplatok narástol výrazne najmä z dôvodu, že vzrástli ceny za likvidáciu, no aj preto, lebo Kysucké Nové Mesto nezvyšovalo ceny za smeti už 10 rokov, čo sa výrazne prejavilo aj na doplácaných prostriedkoch, kde z daní občanov sa za posledných 5 rokov doplatilo viac ako 500 000 Eur len na odpadoch,“ informoval Mihalda.