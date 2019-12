O stromčeky z Kysúc nie je záujem, nechcú ich ani domáci

Kedysi vyexpedovali Lesy SR z Kysúc vyše 20-tisíc stromčekov.

16. dec 2019 o 6:50 Iveta Hažíková

Z Kysúc sa ešte pred rokom 1989 expedovalo v období pred Vianocami vyše 20-tisíc stromčekov. Väčšinou išlo o smrek, ktorý spríjemňoval najkrajšie sviatky v roku nielen slovenským rodinám. Vyvážal sa aj do zahraničia, najmä do susednej Českej republiky.

Možno vás bude zaujímať Vitajte medzi nami, bábätká Čítajte

Vzhľadom na relatívne ľahkú dostupnosť lacných stromčekov od neštátnych subjektov, import z Poľska či Česka, registruje Odštepný lesný závod Čadca klesajúci záujem od individuálnych kupujúcich. V tomto roku pripravil Odštepný závod v Čadci na predaj smreky, ktoré pochádzajú z tzv. výchovných zásahov. K dispozícii budú od 16. decembra. „Mnohí zákazníci uprednostňujú umelé stromčeky, solventnejší a náročnejší zasa atraktívnejšie - plantážové, cudzokrajné jedle, ktoré hojne ponúkajú supermarkety a súkromní predajcovia, v dôsledku čoho trvalo klesá záujem o stromčeky z našej ponuky,“ informoval hovorca Lesov SR Pavel Machava.Na základe viacročných skúseností evidujú v regióne Kysúc pretrvávajúci pokles záujmu verejnosti o prírodné vianočné stromčeky z vlastnej produkcie.

Pomôže mu chladné a vlhké prostredie

Počet krádeží živých stromčekov sa na Kysuciach v porovnaní s minulosťou znížil. Ovplyvnila to aj skutočnosť, že väčšina rodín si zadovážila umelý. Niektorí sú zasa vlastníkmi lesa a tak si dreviny vytnú, obrazne povedané, „vo svojom“. Zlodeji by si mali dať pozor, pokiaľ by chceli ukradnúť stromček v štátnych lesoch, môžu za nepovolený výrub dostať mastnú pokutu.

Prečítajte si tiež Benefičný zápas splnil cieľ. Vyzbieralo sa dvakrát viac peňazí ako vlani + foto Čítajte

U susedov na Morave praktizovali lesníci natieranie ihličnanov zapáchajúcou látkou, ktorá mala zlodejov odradiť. V kysuckom regióne takisto v minulosti robili nátery, tie však mali mladé jedince chrániť proti zveri. Čo sa týka pytliakov, praktizovali napríklad obstrihávanie dolných konárov. Stromčeku to neublížilo, no pre zlodejov sa stal neatraktívnym. Keďže zákazník nie je schopný ovplyvniť čas výrubu, po kúpe stromčeka by sa ho mal snažiť udržať v čerstvom stave. Možno tomu napomôcť obnovením rezu a umiestnením do nádoby s vodou v chladnom a pokiaľ možno vlhkom prostredí. Čo najčastejšie ho treba porosiť vodou, presunúť do bytu a do stojana s vodou ho stačí čo najtesnejšie pred sviatkami. Nie je vhodné umiestňovať ho v blízkosti vykurovacích telies.

Obdaria zariadenia sociálnych služieb

Radosť z ozdobeného stromčeka, vianočnú atmosféru a vôňu ihličia – to všetko so sebou prináša projekt Stromček pod stromček. Záujem zo strany zariadení sociálnych služieb, základných a stredných škôl, rôznych verejných inštitúcií sa každý rok zvyšuje. Za posledné roky takto darovali LSR desiatky drevín. Išlo o smrek, jedľu a borovicu. „Aj v tomto roku v ňom pokračujeme. Poskytujeme školám, regionálnym inštitúciám, sociálnym zariadeniam, detským domovom, ústavom sociálnej starostlivosti vianočné stromčeky podľa špecifikácie žiadateľa. Každoročne v rámci tejto akcie poskytuje OZ Čadca približne 20-25 vianočných stromčekov,“ dodal Machava.